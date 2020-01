Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

En del av mitt hjärta – olet aina sydämessäni. Tomas Ledinin hittikappaleisiin perustuva musikaalielokuva. Ohjaus: Edward af Sillén. Käsikirjoitus: Lars ”Vasa” Johansson. Pääosissa: Malin Åkerman, Christian Hillborg, Jonas Karlsson, Marie Richardson, Mikko Leppilampi, Johan Rheborg. Kesto: 1 h 56 min Ikäraja: K7. Bio Rex Kokkola, Pietarsaaren BioRex.

★ ★ ★

Laskelmoitua – ehkä – mutta niin ihanaa.

Mikään ei vedä vertoja kunnon naistenleffalle. Sellaiselle, jota on mukava katsoa elokuvateatterin hämärässä, kun ulkona riepottaa kunnon talvimyrsky eikä päivä ole pidentynyt vielä riittävästi.

Thomas Ledinin musiikkiin pohjaava ruotsalaismusikaali En del av mitt hjärta – olet aina sydämessäni ei missään tapauksessa yllä esikuvansa Abban tuotantoon pohjaavalle Mamma Mialle, mutta siitä on vaikea löytää heikkoa kohtaa. Pietarsaaressa Ruotsin tuntu on vahva, ja musikaali vetää yleisöä, Kokkolassa on huomattavasti hiljaisempaa. Tosin viikonloppu on poikkeuksellinen, ensi-illassa on monta kassamagneettia ja Cats taitaa vetää pidemmän korren, vaikka se on päässyt otsikoihin jo ennen Suomen ensi-iltaan nuivien arvostelujen ansiosta.

En del av mitt hjärta on ladattu täyteen ruotsalaistähtiä ja Suomesta mukaan on noukittu Mikko Leppilampi, mutta ei täyteroolista tämän enempää.

Jonas Karlsson, Hollywood-tähti Malin Åkerman ja Christian Hillborg ovat suomalaisyleisöllekin tuttuja tähtiä. Vankkaa teatteriuraa naapurimaassa tehnyt Shima Niavarani hieman oudompi kasvo. Sivurooleissa loistavat Solsidanista tuttu Johan Rheborg sekä muun muassa Bertin ja Sunen isänä naurattanut Johan Ulveson, joista viimeksi mainitun vastaparina Marie Richardson.

Ruotsalaismusikaalin juoni on taiten tehty. Hieman teiniromantiikkaa, joka vuosikymmen nousevan keski-iän kynnyksellä kipuilevia tyylikkäitä aikuisia ja tietysti Tomas Ledinin alkuperäisfaneille myös oma kuusikymppisten rakkaustarina.

Isabella, Malin Åkerman, on 35-vuotias kunnianhimoinen liikenainen Tukholman finanssimaailmassa, jolla on hulppea huoneisto Tukholman sydämessä. Siellä sopii jatkaa työpäivää, kunhan on ensin huolehtinut iäkkäästä naapurin sedästä. Omalle leski-isälle, Johan Ulveson, aikaa ei enää ole riittänytkään. Kun isä täyttää 60, palaa Isabella lapsuutensa kotikaupunkiin juhlimaan. Juhlakalu ei vain ole synttärituulella, sillä kaupungin alumiinitehdasta uhkaa sulkeminen ja isä on jäänyt työttömäksi. Tilannetta ei lainkaan helpota se tosiasia, että Isabella tajuaa olevansa lakkauttamispäätöksen takana. Muutenkaan kotipitäjän menestyjä ei juuri pääse uraansa hehkuttamaan, sillä nuoruudenrakkaus Simon, Christian Hillborg, on menossa naimisiin lapsuudenkaverin Mollyn, Shima Niavaran, kanssa. Isabella ei voi ymmärtää, kuinka mitäänsanomaton Molly on voinut saada omakseen komean Simonin. Eikö Simon tajua, että tämä kuuluu yhteen upean Isabellan kanssa?

Jo musikaalin alkutapahtumista katsoja voi jo päätellä, kuka saa ja kenet. Juonellisia yllätyksiä ei ole luvissa, mutta vauhdikkaita tanssikohtauksia ja iki-ihania hittibiisejä senkin edestä huumoria unohtamatta. Ruotsalaisille voi laskea plussaksi myös sen, että kupletin juonen heikoin lenkkikin pääsee lopulta näyttämään vahvuutensa. Käsikirjoituksesta vastaava Lars ”Vasa” Johansson on monipuolinen ammattilainen, joka pitää huolen siitä, että katsoja viihtyy ja saa nauraa. Edward af Sillénin ohjaus ei voi epäonnistua kun hyppysissä on tällainen vahvojen ammattilaisten joukko. Roine Söderlundhin koreografia on yllätyksetön. Mukaan olisi voinut ottaa edes jotain pohjoismaista omaa askelkuviota. Filmin herkimmän kohtauksen koreografia melkein onnistuu pilaamaan.

Musikaali on pohjoismaista yhteistyötä. Suomalaisena yhteistuottaja toimii Matila Röhr Productions, ja meiltä mukana ovat Mikko Leppilammen lisäksi muun muassa kuvaaja Tuomo Hutri ja äänisuunnittelija Olli Pärnänen.

Jonas Karlsonin kasvoja voisi tuijottaa tuntitolkulla, joten hän sopii jengiin hyvin, vaikka on siviilissä näyttelijätovereitaan seitsemän vuotta vanhempi.

Tiina Ruotsala