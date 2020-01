Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kansanperinteen mukaan loppiaisen jälkeen alkavat härkäviikot ja reikäleivät. Kokkolan Hermes puolestaan aloittaa loppiaisen alla lauantaina oman härkäviikkonsa jääkiekon Mestiksessä. Lauantaista seuraavaan lauantaihin joukkue pelaa viisi ottelua, joista kolme vielä vieraskaukalossa.

– Onhan se tiukka rypistys. Siinä ei oikeastaan muuta ehdi kuin pelata, palautella ja valmistautua seuraavaan peliin, Hermeksen valmentaja Janne Tuunanen myöntää.

Hermes on tällä viikolla valmistautunut otteluputkeen harjoittelemalla laadukkaasti ja käymällä treeneissä läpi pelitavallisia juttuja.

– Onneksi olemme viimein saaneet loukkaantuneita takaisin riviin. Saamme kaukaloon täyden hyökkäyskaluston. Se on tarpeen, kun otteluruuhka on edessä. Mutta vielä tärkeämpää on, että saamme kokoonpanot vakiintumaan. Uskon, että se tuo mukanaan tasaisuutta tekemiseen, Tuunanen sanoo.

Hermes saa lauantaiksi kokoonpanoonsa myös Henri Limman, joka on kärsinyt kolmen ottelun pelikieltonsa. Keskushyökkääjä Jerry Sammalisto palasi liigalainalta Ässistä jo edelliseen RoKi-peliin.

Tällä hetkellä loukkaantumislistalla on vain puolustaja Reko Tornberg. Puolustaja Julius Reinin pelaaminen lauantaina on epävarmaa flunssan vuoksi.

Viiden pelin härkäviikon Hermes aloittaa lauantaina kotipelillä TuToa vastaan. Sunnuntaina Hermes käy Kajaanissa Hokin vieraana. Ensi keskiviikkona Hokki tulee Kokkolaan ja viikon päätteeksi Hermes on jälleen tien päällä. Perjantaina Hermes kohtaa SaPKon Savonlinnassa ja lauantaiksi matka jatkuu Joensuuhun Jokipoikien vieraaksi.

– Yritämme runtata otteluruuhkan läpi ja kerätä mahdollisimman paljon pisteitä. Nyt mennään pelaamisen ehdoilla. Ensi viikon jälkeen alkaa helpottaa, kun otteluohjelma kääntyy kotipainotteiseksi ja pelejä on harvempaan tahtiin.

Lauantaina Kokkolaan tulevan TuTon Hermes on kohdannut kolme kertaa tällä kaudella. TuTo on voittanut kaksi kotipeliään, Hermes voitti myös kotipelinsä lokakuun lopulla.

Tuunanen myöntää, että nuorelle joukkueelle tulos on määrittänyt tekemistä.

– Se on tietysti kilpaurheilussa hyvä juttu, mutta pyrimme oppimaan myös sitä, että tekemisen taso määrittää tuloksen, Tuunanen vastaa.