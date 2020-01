Venäläistä kulttuuria esitellään Kalajoella laajalla teemaviikolla – Venäläisten maahanmuutajien määrä on kasvussa: "Monet ovat alkaneet juurtua tänne pysyvästi"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Venäläisten asukkaiden määrä on kasvussa Kalajoella lähinnä Pyhäjoen ydinvoimahankkeen myötä. Kaupungin myynti- ja asiakkuusvastaava Anne Tullila arvioi venäläisiä tai venäjänkielisiä asuvan Kalajoella nyt noin 50–70.

– Määrä on ollut kasvussa, sillä muutama vuosi sitten heitä oli 20–30. Hanhikiven hanke on tuonut Kalajoelle perheitä, ja lisäksi maataloustöissä on muun muassa ukrainalaisia.

Tullila arvioi venäjänkielisiä olevan Kalajoella nyt suurin piirtein yhtä paljon kuin unkarilaisia, joita Kalajoella on ollut enemmälti jo kymmenisen vuotta. Tilastokeskuksen tilaston mukaan Kalajoella oli vuosi sitten yli 300 ulkomaalaista yli 30 maasta, suurimpina ryhminä venäläiset ja unkarilaiset.

– Monet venäläiset ovat alkaneet juurtua tänne pysyvästi. 2–3 vuotta asuttuaan he ovat alkaneet ostaa taloja, Tullila kertoo.

Maahanmuuttajissa on Anne Tullilan mukaan paljon perheitä, jotka eivät tullessaan puhu muuta kuin venäjää. Tulijoita on ohjattu suomen kielen kursseille, ja kouluissa ja päiväkodeissa lasten tueksi on järjestetty avustajia.

Kalajoki on satsannut venäläisten kotouttamiseen muutenkin. Puolitoista vuotta sitten kaupungin palveluksessa aloitti venäjän kieleen ja kulttuuriin perehtynyt kansainvälisyyskoordinaattori Susanna Leiviskä, ja viime syksynä yhteisöjen talona toimivassa Ventelän talossa alkoi kokoontua venäjänkielisten lasten kerho Majakka.

– Siellä on ollut tosi hyvin osallistujia. Paikalla on ollut jopa parikymmentä täällä asuvaa venäläistä lasta ja heidän vanhempiaan, Leiviskä kertoo.

Hänen mukaansa moni seikka houkuttelee ydinvoimahankkeessa työskenteleviä venäläisiä asettumaan juuri Kalajoelle:

– Tietysti pitää olla päiväkoti- ja kouluasiat kunnossa, mutta niiden lisäksi harrastemahdollisuudet nousevat aika nopeasti esiin. Venäläiset pitävät merestä ja luonnosta, ja lisäksi meillä on tarjolla uudehkoja asuntoja.

Nyt Kalajoella on alkamassa venäläisen kulttuurin viikko, jollainen järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuoden helmikuussa. Teemaviikko koostuu perheille sopivista maksuttomista tapahtumista ja kestää itse asiassa reilusti yli viikon, 7.–17.1.

Viime vuoteen verrattuna teemaviikon tarjonta on laajentunut ja ajankohta aikaistunut.

– Venäläisille uusivuosi on vuoden tärkein juhla, joten halusimme, että täällä asuvat venäläiset saavat juhlistaa sitä, Susanna Leiviskä kertoo.

Venäjällä Pakkasukko ja Lumihiutaletyttö tuovat lahjoja uutenavuotena. Silloin myös ruokapöydät notkuvat:

– Tarjottavaa on tuplaten suomalaiseen joulupöytään verrattuna, Leiviskä naurahtaa.

Hän kertoo, että kulttuuriviikko on suunnattu kaikille ja myös Kalajokea laajemman alueen asukkaille. Tarkoitus on tehdä venäläistä kulttuuria ja tapakulttuuria tutuksi.

Susanna Leiviskä on itse ollut naimisissa venäläisen miehen kanssa ja järjestänyt aiemmin matkatoimistotöissä paljon matkoja Venäjälle, joten maan kulttuuri on hänelle tuttu.

– Joissain asioissa meillä on isot kulttuurierot. Esimerkiksi kulttuurin tuntemus on erilaista: venäläiset alkavat pienestä pitäen opetella ulkoa runoja ja lauluja ja harjoitella esiintymistä. Heissä on myös tiettyä elävyyttä – venäläiset juhlat alkavat heti täysillä, kun suomalaiset ovat aluksi pidättyväisempiä. Venäläiset ovat kaiken kaikkiaan hyvin avoimia, vieraanvaraisia ja ystävällisiä ihmisiä.

Venäläisen kulttuurin viikon päätapahtuma on 11.1. Virta-salissa pidettävä Pakkasukkokarnevaali. Siellä esiintyy kirovskilainen 35-henkinen lasten ja nuortenryhmä, joka laulaa, tanssii ja esittää sirkustemppuja.

Akrobatiatanssia esittävät myös sisarukset Katja ja Julia Vozgrina, jotka ovat muuttaneet Kalajoelle Pietarista kaksi vuotta sitten. 16-vuotias Katja ja 13-vuotias Julia osaavat jo hiukan suomea.

– Kalajoella on puhdasta ja rauhallista, ja täällä on hyviä ihmisiä, kehuu Katja.