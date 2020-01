Anni Saaren kolumni: Suomiräp on miesten maailma

Radiokanava YleX järjesti vuonna 2017 kuulijaäänestyksen Suomi-hip-hopin parhaista kappaleista. Tuloksena oli 100 kappaleen lista, jolta ei löydy yhtään naispuolisen räppärin kappaletta.

Tämä kertoo luultavasti sekä räpin kuuntelijoista että räpistä itsestään. Mutta on hämmästyttävää, miten miehinen genre todella on.

Kun musiikkikriitikot vastikään listasivat Soundi-lehteen 2000-luvun parhaita kotimaisia levyjä, tekijöiden joukossa olivat mm. PMMP, Litku Klemetti ja Chisu.

Helsingin Sanomien vertailussa juuri päättyneen vuosikymmenen suurimpien radiohittien esittäjissä taas naispuolisia ovat Sanni, Jenni Vartiainen ja Kaija Koo.

Räpissä naispuolisia tähtiä ei ole.

Naisille on räpissa ollut aina tarjolla hyvin kapea rooli, johon on kuulunut lähinnä miehisen halun kohteena oleminen. Silloinkin, kun naiset ovat olleet tekijöinä, he ovat usein toistaneet seksististä roolia, esimerkkeinä vaikka Nicki Minaj ja Lil’ Kim.

Ei ihme, että nuoret naiset ovat usein valinneet muita kanavia luovuudelleen. Ne naiset, jotka pyrkivät tekemään uraa miehisessä genressä, saavat tehdä hartiavoimin töitä. Tämä selviää Heini Strandin Hyvä verse - Suomiräpin naiset -kirjasta, johon hän on haastatellut yli 20 räppäriä.

Niin, naispuolisia räppäreitä kyllä on. Mutta kuten Strandin kirjasta selviää, heidän toimintansa on tähän saakka ollut pientä verrattuna moneen miespuoliseen kollegaan. Naisten tekemän räpin on vaikeampi löytää yleisöä, koska sen sanomaa ei koeta yleiseksi. Se on ”naisräppiä”.

Räp on tullut Suomeen USA:sta, jossa mustien miesten asema oli ja on valtaväestöä heikompi. Uhoamisen, huumeidenkäytön, väkivallan ja vielä alistetumman ryhmän eli naisten painamisen lokaan voi tätä taustaa vasten jotenkin ymmärtää, vaikkakaan ei hyväksyä.

Suomen oloihin ghettomeininki soveltuu kovin huonosti. Täkäläisessä räpissä suosituinta onkin lätkä- ja bileräp, mutta miksi siihen usein liittyy amerikkalaisen mallin mukainen seksismi?

No, onhan meillä Pyhimys, Paleface ja Paperi T.

Näistä kaksi ensimmäistä mainitaan Hyvä verse -kirjassa naispuolisten räppärien tukijoina. Hyvä niin. Nyt, kun räp on nuorten kuulijoiden keskuudessa valtavirtaa, on jo aika, että sen sukupuolijärjestelmä korjaantuu enemmän todellisuutta vastaavaksi.