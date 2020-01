Antti Savelan kolumni: Jo seuraavaa sukupolvea voi uhata nälänhätä, jos fosforin louhinta kiihtyy nykytahdilla

Ilmastonmuutos on syystäkin saanut paljon palstatilaa. Ihminen vaikuttaa enemmän kuin tarpeeksi ilmakehän lämpenemiseen.

Liian vähälle huomiolle keskustelussa on jäänyt ainutkertaisten luonnonvarojen hupeneminen. Päällimmäisenä huolena on fosforin loppuminen. Ihan siitä syystä, että ihmisen ravintoketjussa fosforilla on tärkeä, suorastaan elintärkeä rooli.

Fosforia käytetään lannoitteena. Fosforiravinteen avulla ruoka riittää ainakin jollain tavalla maapallon ihmisille. Kun fosfori loppuu, ihmiskuntaa uhkaa väistämättä nälänhätä. Kasvit on saatava kasvamaan jollain muulla ravinteella. Ilman lannoitteeseen lisättyä fosforia on selvitty iät ajat. Mutta silloin Telluksella ei olekaan talsinut tällaista joukkoa ihmisiä. Nyt olemme raakasti riippuvaisia hupenevista fosforivaroista.

Nettiä selaamalla on vaikea hahmottaa, kuinka kauan fosforivarannot vielä riittävät. Erään valistuneen tiedon mukaan fosforin tuotanto alkaisi väistämättä vähentyä jo 20 vuoden kuluttua. Varantoja piisaa kyllä sadoiksi vuosiksi, mutta ovatko ne kaikki käytettävissä, on jo toinen juttu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomessakin on fosforia. Siilinjärvellä ja Soklissa. Siilinjärven tuotteita rahdataan maailmalle, mutta Sokli on vielä avaamatta. On vain ajan kysymys, koska alkaa tapahtua. Siihen tarvitaan kuitenkin jonkinlainen markkinaimpulssi. Siis raaka-aineen hinnannousu.

Fosforin huvetessa salakavalasti ehkäpä tämä 20-luku todellakin on vielä iloinen kuten sata vuotta sitten. Ehkä jo kymmenen vuoden kuluttua ihmiskunta havahtuu ilmastonmuutostakin rajumpaan todellisuuteen. Ravinnon osalta ei kannata odottaa. Ravinteiden kierrätys pitäisi saada kiireen vilkkaa käyntiin. Kun esimerkiksi lannasta tehdään biokaasua, ravinteet ovat parempaa lannoitetta pelloille. Myös ihmisjätteet kannattaa ottaa uudelleen tarkasteluun. Kalajokilaaksossa on mitä mellevin tilaisuus, kun meidän kaikkien juoksevat jätteet valuvat pikku hiljaa kohti Kalajoen keskuspuhdistamoa.

Nyt keskuspuhdistamon toiminta pitäisi nähdä toisin. Ymmärtää että putkessa tuleva mönni on arvokasta raaka-ainetta, jossa on tonnikaupalla biokaasua ja fosforia sekä typpeä. Nyt kannattaisi harkita pilottiprojektia tutkimaan siirtoviemärin sisällön tuotteistamista. Soklin sijaan katseet pitää suunnata Kalajoelle.