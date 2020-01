Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Apteekkari Birgitta Måsabackan pitää olla nopea. Kun lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ilmoittaa jonkun lääkkeen saatavuusongelmasta, Måsabacka tarkistaa Kokkolan Keskusapteekin viikkomenekin ja tekee niin suuren tilauksen, että sillä pärjätään arvioidun ongelmajakson yli. Toisinaan lääkkeet riittävät, toisinaan loppuvat kesken.

– Me teemme täällä kaikkemme, että asiakas saa tarvitsemansa lääkkeen, Måsabacka vakuuttaa.

Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat olleet esillä koko viime vuoden. Pulaa on ollut esimerkiksi rintasyöpä- ja migreenilääkkeistä, hormonilaastareista, adrenaliinikynistä sekä suussasulavista särky- ja kuumelääkkeistä. Flunssalääke Finrexin on loistanut poissaolollaan koko vuoden eikä sitä ole vieläkään toimitettu apteekkeihin.

Globaaleilla lääkemarkkinoilla pienikin häiriö vaikuttaa laajalle alueelle. Fimean nettisivujen esimerkkitapauksessa kasvi, josta lääkkeen vaikuttava aine saadaan, on kerätty Brasilian sademetsistä, uutettu Japanissa, sisällytetty pehmeään kapseliin Yhdysvalloissa ja pakattu Saksassa. Kun raaka-aine loppuu, tehtaalla on tuotannon laatuongelmia tai alueella tapahtuu maanjäristys, toimitushäiriöt voivat koskea koko länsimaailmaa.

Toki lääkefirmat voivat myös yhdistyä, jolloin tuotanto kasvaa, mutta myös mahdolliset ongelmat muuttuvat suuremmiksi. Tietyissä lääkkeissä hintataso taas on pudonnut Måsabackan mukaan niin alas, että lääkefirmoilla ei ole enää kiinnostusta tuoda niitä Suomeen.

– Lisäksi Suomi on todella pieni markkina-alue. Jos maailmalla on pulaa jostakin lääkkeestä, sitä toimitetaan englannin- tai saksankielisiin maihin eivätkä lääkefirmat ala siinä välissä täyttämään muutamaa suomenkielistä pakkausta.

Vaikka monet lääkkeet ovat elintärkeitä, saatavuuskatkokset eivät Måsabackan mukaan ole niin suuri ongelma kuin voisi kuvitella. Monille lääkkeille on nimittäin olemassa korvaavia vaihtoehtoja.

– Viranomaiset määrittelevät sen, mitkä lääkkeet ovat keskenään vaihtokelpoisia. Saamme tarjota asiakkaille näitä vaihtokelpoisia lääkkeitä ilman yhteydenottoa lääkäriin.

Jos viranomaisten määrittelemältä listalta ei löydy vaihtokelpoisia lääkkeitä tai nekin ovat loppu alueen apteekeista, asiakkaan täytyy ottaa yhteyttä lääkäriin ja saada häneltä uusi resepti uutta lääkettä varten.

Yhden lääkkeen saatavuushäiriöt voivat nopeasti heijastua myös vaihtokelpoisiin lääkkeisiin.

– Kun jonkun ison valmistajan tuote loppuu ja se vaihdetaan pienempien valmistajien tuotteisiin, voi käydä niin, että pienempienkin valmistajien varastot tyhjenevät nopeasti, Måsabacka kuvailee.

Kun lääke on loppu, asiakas saattaa suuttua, hätääntyä tai vain kysyä rauhallisesti muita vaihtoehtoja. Asiakkaan omat varautumismahdollisuudet ovat käytännössä olemattomat.

– Tärkeintä on, että ei lähde apteekkiin vasta siinä vaiheessa, kun ottaa viimeisen verenpainelääkkeen. Lääkettä pitäisi olla viikko jäljellä, jotta lääkäri ehtii tarvittaessa kirjoittaa uuden reseptin, Måsabacka opastaa.

Minkäänlaista kotivarastoa ei kannata eikä saa rakentaa.

– Voimme toimittaa asiakkaalle kerrallaan vain kolmen kuukauden annoksen eikä vanhaa annosta saa olla kovin paljon jäljellä siinä vaiheessa, kun uutta annosta lähdetään hakemaan.

Jos lääkkeen saatavuutta haluaa itse tarkastella, löytyy Fimean nettisivuilta lista niistä lääkkeistä, joissa on saatavuushäiriöitä.

Yleensä lääkkeiden saatavuuskatkokset kestävät muutaman viikon. Jos katkos venyy useisiin kuukausiin, viranomaiset tulevat apuun.

– Kun rintasyöpälääkkeet loppuivat syksyllä, viranomaiset myönsivät erityisluvan tuoda vieraskielisiä pakkauksia Suomeen.

Suomessa on myös varmuusvarastoja, joissa säilytetään elintärkeitä lääkkeitä. Velvoitevarastointilainsäädännön tarkoituksena on turvata elintärkeiden lääkkeiden saatavuutta ja käyttömahdollisuuksia tilanteissa, joissa lääkkeiden saatavuus Suomessa on vaikeutunut tai estynyt toimituskatkosten, vakavan kriisin tai muun syyn takia.

– Lääkkeet eivät ole loppumassa Suomesta, mutta saatavuusongelmat voivat pahentua tulevaisuudessa. Se riski on aina olemassa, Måsabacka toteaa.