Viiniarvio

Cono Sur Single Vineyard Block 23 Riesling 2018, Chile, 13,99 €

Jokaisesta maanosasta tulee jokin viini tai tuottaja, johon voi aina luottaa ja joka on ylitse muiden. Etelä-Amerikassa se tuottaja on mielestäni Cono Sur. Chileläisen viinitalon tuotteisiin ei tarvitse pettyä, ihan sama mitä niistä valitsee. Edullinen perusriesling on jo klassikko, mutta vähän kalliimpi yhden palstan Block 23 Riesling on huippu.

Sen tuoksu on selkeää sitrusta ja limettiä, kevyesti melonia ja leikattua ruohoa. Hyvin rypäleelle ominainen tuoksu, joka kertoo tekijän osaavan hommansa. Cono Surin tavalliseen rieslingiin verrattuna tuoksu on hieman puhtaampi ja monivivahteisempi.

Maku toistaa tuoksua, sitrus on sopivan hapokasta ja raikasta, mutta mukana on myös mineraalisuutta ja vihreää omenaa. Maku ei ole chileläiseen tapaan yliviritetty, vaan enemmän eurooppalaistyyppinen ja hienostunut. Jälkimakukin on pitkähkö ja säilyttää raikkaat aromit puhtaina. Parhaimmillaan se on mielestäni simpukoiden, jättikatkarapujen tai muiden äyriäisten kanssa, mutta sopii myös kaikelle kalaruualle. Tämä on kenties paras Etelä-Amerikan valkoviini mitä meiltä saa. Ja ansaitsee kaikki pisteensä.