Elokuva-arvostelu: Teräsleidit on ihanien naisten liikkuva juhla – Vaan johtaako naistähtiemme kunnioitus elokuvan umpikujaan?

Teräsleidit. Ohjaus Pamela Tola. Käsikirjoitus Pamela Tola ja Aleksi Bardy. Kuvaus Päivi Kettunen. Pääosissa Leena Uotila, Seela Sella, Saara Pakkasvirta. 93 min. K7. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. Kino Virta, Kalajoki.

Pamela Tola petraa toisessa ohjauksessaan. Swingers (2018) toki oli niin luokatonta parinvaihtokomediaa, ettei suunta voinut olla kuin ylöspäin. Mutta Teräsleideillä on omat ansionsa. Näyttelijäohjauksesta huomaa, että kameran takana on alan tunteva esiintymisen ammattilainen.

Teräsleidit antaa tilaa upeille päähenkilöilleen. Kukaan ei epäillyt Leena Uotilan, Seela Sellan tai Saara Pakkasvirran taitoja, mutta Tolan elokuva muistuttaa, mihin heidän maineensa perustuu.

Uotila loisti Tia Kouvon lyhytelokuvassa Mummola (2018), mutta muuten näyttelijä on saanut taustahaamuilla vanhan rouvan osissa niin hyvissä kuin huonoissa suomielokuvissa. Uotilalla sentään on riittänyt filmitöitä seitsenkymppisenäkin.

Kahdeksankymppisen Seela Sellan kohdalla on mentävä kauas, että löytyy hänen arvoistaan, Auli Mantilan Yksinen (2008), ja sekin oli tv-elokuva. Vanhuuttaan vain parantanutta teatterin kuningatarta ei ole osattu filmeissä käyttää.

Ikätoveri Saara Pakkasvirta ei ole hänkään saanut olla valokeilassa. Tiedämme silti leikiksi, kun Teräsleidit toteavat sisarelleen, ettei tämä osaa sen enempää näytellä kuin laulaakaan. Pakkasvirta muistetaan Jacques Brel –musikaalin Amsterdam-tulkinnasta yhtä hyvin kuin teatteribravuureistaan.

Parhaissa kohtauksissa Teräsleidit saavat olla omia persooniaan kameran edessä. Uotila on koskettavasti elämässään eksyksissä päähenkilö Inkerinä. Suvun itsevarmana diivana Sella puree ja pistelee. Pakkasvirta on säikky sisko, joka pelkää kaikkea, kunnes räjähtää ja panee ranttaliksi.

Ohjaaja on ymmärtänyt tehtävänsä oikein: löytää suurenmoisten tähtien ympärille tarina, jossa näyttelijöillä on tila hengittää ja liikkua. Parhaimmillaan Teräsleidit onkin samanlainen tien päällä liikkuva juhla kuin viime hetkillä pitopaikkaa vaihtavat Inkerin syntymäpäiväkekkerit. Naurunpaikkoja on paljon. Enin ilo syntyy vanhojen mestareiden reaktioista: he ovat valmiita, mitä sitten vastaan tulee ja elämä tai elokuva tarjoaakaan.

Mutta johtaako naistähtiemme kunnioitus Teräsleidit umpikujaan? Räväkkä alku saattaa tie-elokuvan liikkeelle, mutta keskellä kehittely pysähtyy. Juututaan haikailuun ja haihatteluun. Se antaa katsojalle liikaa aikaa huomata, että hyvätkin jutunjuuret, käänteet ja sivupolut ovat tuttuja muista elokuvista.

Senkin näkee, että kyseessä on tekijänsä vasta toinen elokuva. ”Kokeellisiin” kuvakulmiin ja tehosteisiin tukeudutaan, kun pelkistys olisi tuottanut paremmin tuloksia. Mikään ei paljasta idean köykäisyyttä niin kuin sen peittäminen ”taiteelliseen vaikutelmaan”. Tarkoitan sairaalakohtauksen käytäväkävelyjä ja romanttisten muistojen häivähdyksiä.

Poikkeamat yliopistolle, pankkiin, sairaalaan ja tienvarsidiskoon voisivat olla kerrontaa virkistäviä koukkauksia, mutta ne eivät johda mihinkään ja jäävät pahimmillaan (liftaripoika) heppoisiksi irtovitseiksi.

Teräsleidit juhlii naiseutta ja vapautumista, vaikka sitten myöhäisemmälläkin iällä, mutta lopussa se yllättäen pettää pyrkimyksensä. Inkeri on nuoruudessaan ollut radikaali feministi, silti asia kuitataan höpsötykseksi. Samaan uuniin heitetään Inkerin julkaisematon romaani, joka on tarjottu esimerkkinä avioliiton naiselle asettaneista rajoista.

Hämmentävintä on matkan pohjustus. Aviomies on ollut hirviö, josta ei selviä kuin teflonpannulla! Miksi tätä näyttelemään pannaan hurmaava Heikki Nousiainen, jolle kukaan, edes Inkeri, ei voi olla kauan vihainen?

Lopussa sukupolvien välille rakentuvat sillatkin jäävät hatariksi.

Viat johtavat keskeneräiseksi jääneeseen käsikirjoitukseen. Hyvinä puolina voi pitää sen näyttämistä, että vanhoillakin on tunteita, haluja ja kykyjä. Vanhusten rinnalla kyntensä näyttää säkenöivä Pirjo Lonka synttärijuhlat tyhjästä nyhjäisevänä tyttärenä.

Hannu Björkbacka