Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Oma maakuntaviesti kertoo monesta yhdistävästä pointista – Maakunnat yhdistyvät ja kielirajat ylittyvät

Keski-Pohjanmaan maakuntaviestillä on pitkä historia, ja todella monella ihmisellä on muistoja tapahtumasta. Aikoinaan oli selvää, että viesti järjestetään kaikkialla Suomessa. Tapahtuma oli niin merkittävä, että esimerkiksi Ylen maakuntaradiot tekivät suoraa lähetystä vaikka kyseisinä päivinä ei muuten ollut paikallista lähetystä. Siitä tavasta Yle on luopunut jo kauan sitten.

"Historiallisen" Keski-Pohjanmaan alueella toteutettava viesti järjestään loppiaisena Nivalassa 69. kerran. Maakuntaviesti on niitä harvoja asioita, jotka ylittävät tällä seudulla useamman maakunnan rajat ja kielirajat.

Keski-Pohjanmaan maakuntaviestissä on tällä kertaa 40 joukkuetta; luvussa on mukana kilpailun ulkopuolella hiihtävä Kokkolan yhdistelmäjoukkue. Tulevaisuus huolestuttaa ihan syystä, sillä hiihtotapahtuman hohdokkuus on tietysti kiinni siitä, miten tosissaan hiihdetään ja että hiihtäjiä riittää.

Maakuntaviestiin liittyy paljon myönteisiä näkökulmia: Kyseisessä tapahtumassa harrastajien ja jopa kansainvälisten huippujen tiet yhtyvät. Kaikki hiihdon ystävät muistavat, kuinka esimerkiksi hiihtäjälegenda Mika Mylylä hiihti kuin tuulispää maakuntaviestissä maailmancupin hiihtojen välissä. Se toi viestiin oman glamourinsa ja huippuhiihtäjän vauhtikin antoi säväyksen kilpailuun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Viestissä on hiihtänyt myös maastohiihtäjä Teemu Kattilakoski, joka toimi Alavieskan ankkurina viimeisen kerran vuonna 2012. Aktiiviuransa aikana Kattilakoski halusi järjestää aikaa maakuntaviestille.

Moni varmasti jakaa alavieskalaisen ajatukset tapahtuman merkityksestä tämän päivän Keskipohjanmaassa: "Onhan se ulkoilmatapahtumalle älyttömän kova asia, että katsojia on tuhamäärin. Kun yleisömäärää ajattelee, on Keski-Pohjanmaan maakuntaviestillä käsittämätön vetovoima edelleen."

Suomalaisen hiihdon tulevaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeätä, että laji houkuttelee nuoria. Kolmen lapsen isä ja entinen huippuhiihtäjä hakee ratkaisua kiinnostuksen herättämiseksi. Kattilaskosken mielestä hiihtoon tarvitaan nykyistä vahvempia seuroja ja junioreille enemmän yhteisharjoituksia (KP 5.1.).

Maakuntaviestin tulevaisuus heijastelee lajin tulevaisuutta. Suomalaisia katsojia maastohiihto houkuttelee edelleen, mutta ilman hiihtäjiä lajin seuraaminen ei onnistu. Onneksi saamme nauttia omalla alueella hienosta maakuntaviestitapahtumasta tänäkin loppiaisena.