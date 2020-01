Teollisuusliitto hyväksyi teknologia-alan sopimuksen – Palkkoihin kaikkiaan 3,3 prosentin korotus

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Teollisuusliitto hyväksyi Teknologiateollisuus ry:n kanssa saadun neuvottelutuloksen äänestyksen jälkeen. 22 hyväksyi tuloksen ja viisi vastusti, joten hyväksyntä tuli selkeällä enemmistöllä.

"Talkootunteja" ei sopimuksessa Teollisuusliiton mukaan enää ole. Palkankorotukset jakautuvat siten, että ensimmäisen vuoden osalta palkkoja korotetaan 1,3 prosentin yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2020, ellei palkoista päästä sopuun yrityskohtaisesti.

Toisen vuoden osalta myös ensisijaisesti keskustellaan työpaikkatasolla, mutta jos neuvottelutulosta ei saada, yleiskorotus on 1,4 prosenttia ja lisäksi maksetaan 0,6 prosentin yrityskohtainen erä. Toisen vuoden osalta korotuksen vaikutus on yhteensä kaksi prosenttia. Kaikkiaan vaikutus on 3,3 prosenttia.

Teollisuusliitto pitää neuvottelutulosta selvästi parempana kuin valtakunnansovittelijan johdolla tehtyä esitystä.

Teknologiateollisuudesta Etelärannasta on luvattu kommentoida sopimusta Teollisuusliiton kokouksen jälkeen.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto pääsivät sopuun työehtosopimuksesta jo perjantaina. Molempien osapuolten hallitukset kokoontuivat käsittelemään neuvottelutulosta lauantaina.

Loppuvaiheessa liitoilla oli erimielisyyttä vain palkankorotusten suuruudesta. Kiky-tunneista luopumisesta oli päästy sopuun jo aikaisemmin.

Työehtosopimus ei syntynyt helpolla. Osapuolet kävivät neuvotteluja elokuun lopulta lähtien, ja valtakunnansovittelija haki kiistaan ratkaisua kahdella sovintoesityksellä. Ensimmäisen sovintoesityksen hylkäsivät molemmat ja toisen hylkäsi Teollisuusliitto.

Ensimmäisessä sovintoesityksessä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala esitti palkkoihin 1,6 prosentin palkankorotusta. Toinen sovintoesitys olisi lihottanut työntekijöiden kukkaroa 2,4 prosenttia kahden vuoden aikana.

Joulukuussa Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenet olivat kolme päivää lakossa, ja mekaanisessa metsäteollisuudessa oli työnantajapuolen julistama kuuden vuorokauden työsulku.

Teknologiateollisuuden työehtosopimusta on pidetty päänavauksena, joka muodostaa yleisen linjan muiden alojen palkankorotuksille. Sen piiriin kuuluu noin satatuhatta vientiteollisuuden palkansaajaa.

Tulevista julkisen sektorin työehtosopimusneuvotteluista on ennakoitu vaikeita, koska hoitajaliitot Tehy ja Super ovat ilmoittaneet vaativansa 1,8 prosenttiyksikköä yleisen linjan ylittäviä palkankorotuksia.