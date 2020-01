Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kotivoittojen linjalla mentiin edelleen, kun Hermes ja TuTo kohtasivat neljännen kerran Mestiksessä tällä kaudella. Lauantaina Kokkolassa Hermes oli kaikessa edellä ja summerin soidessa taululla loistivat "kuuskaks – TuTo nuuskaks"-lukemat.

Sama vielä numeroin 6–2 (2–1, 2–1, 2–0).

– Kokonaisuutena meiltä hyvä ottelu. Hyvä jalka, jolla saatiin tarvittaessa painetta ja ohjausta aikaan. Myös puolustuksen osalta pelaajat olivat ytimessä, se oli hyvä lähtökohta myös hyökkäyspelillemme. Toinen erä oli jäähyjen vuoksi rikkonainen, mutta peli pysyi hanskassa koko ajan, Hermeksen valmentaja Janne Tuunanen paketoi ottelun tyytyväisenä.

Tuunasen turkulaiskollega Antti Virtanen oli lyhytsanaisempi.

– Vaikeaa oli hyökätä, kun ei saatu syöttöjä lapaan. Siinä oli meidän suurin ongelmamme, Virtanen tunnusti.

Turkulaisten jaloissa saattoi painoa perjantai-illan peli ja lauantaipäivän matkustus Kokkolaan, mutta bussijaloista ei tällä kertaa kannata hakea ratkaisevaa eroa.

Tasoero kävi selväksi, vaikka molempiin päihin syntyi erikoisia ohhoh-maaleja. Hermeksen osumista Sampo Paulaharjun (1–0) ja Zdenek Sedlakin (3–1) osumat tulivat niin pienestä kulmasta, että ne menevät TuTo-vahti Conrad Mölderin piikkiin. Heikki Harjulle taas aukesi yhtäkkiä paikka 4–2-maaliin. TuTo-pakki Jeremi Vehmas puolestaan pääsi maalitilastoihin siniviivavippauksellaan, kun Hermes-vahti Vilho Heikkinen kauhoi tyhjää 2–1-kavennuksessa.

Mahtui iltaan yksi hylätty maalikin. Tuomaristo tulkitsi videolta Sedlakin häirinneen Mölderiä, kun Gabin Ville pisti kiekon vierasverkkoon.

Sampo Paulaharju vankisti asemaansa Hermeksen parhaana maalintekijänä pistämällä illan toisen henkilökohtaisen osumansa tyhjiin. 5–2-maali oli hänelle kauden 13:s osuma. Miika Tiihonen puolestaan nosti maalisaldonsa kymmeneen avauserän 2–0-osumallaan.

Kahdeksan maalin kimaraan mahtui siis tekomaalejakin, mutta tulipa osumat halvalla tai kalliilla, työllä tai tuurilla, kaikki lasketaan.

– Tekemällä pitää pomputkin ansaita. Tänään tehtiin hyvin hommia ja olimme ehdottomasti parempi joukkue, Hermeksen maalikimaran komeaan 6–2-osumaan päättänyt Jesper Ahlgren hymyili.

Maali oli duunariketjussa puurtavalle Ahlgrenille kauden kolmas ja ensimmäinen veskarin taakse tehty.

– Tyhjiinkin tehdyt on tärkeitä, mutta onhan ne veskarin taakse tehdyt parempia itseluottamuksen kannalta. Aikamoista apinaa on sen suhteen niskassa kannettu, Ahlgren totesi.

Vaikka maaleja ei ole liukuhihnatyyliin tällä kaudella syntynyt, Ahlgren ei valita.

– Viime kausi meni pilalle loukkaantumisten vuoksi. Nyt on hienoa, kun on voinut treenata ja pelata terveenä. Se on monta kertaa parempaa, kun istua loukkaantuneena katsomossa.