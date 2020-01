Pääkirjoitus: Tipattomassa tammikuussa on järkeä

Tipatonta tammikuuta on vietetty iät ja ajat. Osa ihmisistä ei koe erikoiskuukaudelle mitään syytä. Toisille se antaa mahdollisuuden kokeilla elämää ilman alkoholia ja arvioida omaa kulutusta varsinkin, jos pikkujoulukauden ja pitkien pyhien jälkeen on syntynyt tarve vähentää.

Alkoholinkulutus ja se, mitä viinakaupasta ostetaan vaihtelee alueittain, vaikka Alkon viestintäpäällikön Varpu Göösin mukaan isossa kuvassa Alkon myynti on aika samankaltaista kaikkialla Suomessa (KP 6.1.). Keski-Pohjanmaalla ostetaan ensin viinejä ja sitten viinoja. Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa viinien edelle menevät viinat.

Keskipohjanmaan jutussa Kokkolan Kosilan Alkon myyjä Maarit Saari kertoo, että tammikuussakin viinit myyvät parhaiten, mutta alkoholittomia juomia kysytään. Onkin syntynyt mielikuva, että raittius on nykyään vapaaehtoinen ratkaisu yhä useammalle. Moni nuorikin päättää, että ei juo sittenkään, kun ikä riittää ostoksiin. Toisaalta alkoholi on arkipäiväistynyt eikä oluen tai viinin nauttimiseen tarvita juhlaa.

THL:n erikoistutkija Janne Härkönen tietää, että raittius on hiukan yleistynyt ja viikottainen alkohoinkäyttö on vähentynyt, mutta mitään dramaattista muutosta ei suomalaisten viinankäyttötavoissa ole tapahtunut. Naisten humalajuominen on entisellä tasollaan. Havaintoja on myös siitä, että eläkeläiset juovat tullakseen humalaan.

Nuorten kohdalla syntynyt näppituntuma pitää tutkijankin mukaan paikkaansa. Alaikäisten nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt koko 2000-luvun.

Alkoholin kulutus ei lähtenyt käsistä alkoholilain uudistuksen myötä, vaikka niin etukäteen pelättiin. Toisaalta suomalaisten humalahakuinen kulutustraditio ei anna syytä vähätellä juomiseen liittyviä haittoja. Tipaton tammikuu on ihan hyvä tilaisuus peilata omaa toimintaa. Löytyykö rentous kovan työpäivän jälkeen muustakin kuin alkoholista ja miten usein mieluisia asioita jää tekemättä siksi, että alkoholi vie voiton.

Lapset ja nuoret ottavat mallia omista vanhemmistaan ja muista tärkeistä aikuisista. Alkoholinkäytössä ja sen tolkullisuudessa on usein kysymys myös läheisten ja työyhteisön hyvinvoinnista.