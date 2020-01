Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kirkkoon kuulutaan ja sieltä erotaan monenlaisista syistä – Iso kysymys on se, miten kirkko muuttuu yhteiskunnan mukana

Monelle kirkkoon kuuluminen on syvästi merkityksellinen ja omaan maailmankatsomukseen kuuluva asia. Joskus se on pelkästään tapa, josta halutaan kuitenkin pitää kiinni. Kirkkoon liitytään ja kirkosta erotaan erilaisista syistä. Kaikki suomalaisetkaan eivät ole koskaan kuuluneet kirkkoon.

Keskipohjanmaan levikkialueella evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluminen on hyvin tavallista. Lukemat vaihtelevat paljon, kun verrataan maaseutupaikkakuntia ja isoja kaupunkeja tai pääkaupunkiseutua. Viimeksi mainitussa asuu paljon nuoria ihmisiä, jotka eivät kuulu kirkkoon. Monille maahanmuuttajille uskonto on muuta kuin suomalainen evankelisluterilainen kirkko.

Omanlaistaan ennätystä tekee pohjoispohjalainen Haapajärven seurakuntayhtymä, jossa kirkkoon liittyjien määrä kasvoi jo kolmatta kertaa peräkkäin. Kirkkoon kuuluu 87 prosenttia haapajärvisistä.

Toki luvut ovat pienessä seurakunnassa pieniä, mutta numerot puhuvat puolestaan. Seurakunnan jäsenmäärä jatkoi edelleen laskua, mutta eroajien määrä oli viime vuonna pienempi kuin edellisenä.

Suomessa kirkkoon kuului viime vuonna lähes 70 prosenttia ihmisistä. Koko maassa kirkosta on eronnut 2000-luvulla jo 868 000 ihmistä, liittyneitä on selvästi vähemmän. Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Jouni Sirviö pitää Kokkolassakin eronneiden määrää suurena, mutta mitään yhtä syytä erojen määrään ei ole tiedossa. Varmaan osa eroaa siksi, että kirkko on liian liberaali ja osa taas haluaisi tehdä lisää tilaa ihmisille, sanoo Sirviö (KP 3.1.).

Yhteiskunnan muutos näkyy siis kirkossa ja kaikkialla elämässä: Tavan vuoksi ei haluta olla osallisia mihinkään ja seurakunnan odotetaan avaavan ovensa tavalla, johon kirkko ei ole aina – tai vielä valmis.

Toisaalta monet kirkon tarjoamat palvelut kiinnostavat myös nykysuomalaisia. Lapset halutaan kastaa, naimisiin mennään edelleen myös kirkossa ja pappi kutsutaan siunaamaan vainajat. Mikä on kirkon merkitys nyky-Suomessa ja millaisen roolin se ottaa? Siinä on isoja kysymyksiä nimenomaan kirkon ratkaistavaksi.