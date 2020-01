Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lestijärven Sale oli yksi niistä kyläkaupoista, jotka saivat ensi kertaa Suomessa jaettavaa kyläkauppatukea. Toinen tukea saanut Keski-Pohjanmaalla oli Ullavan M-Market. Molemmat kyläkaupat saivat tälle vuodelle noin 11 000 euron tuen.

– Tosi moni asiakas on onnitellut ja ollut tyytyväinen, että juuri Lestille tuli tukea. Informaatio on mennyt kiitettävästi perille. Hyvältähän se tuntui, kun tieto tuli Osuuskauppa KPO:n kautta tänne, Lestin Salen myymäläpäällikkö Pirkko Hanhineva iloitsee.

Hanhineva kulkee Sievistä töissä ja on ollut tehtävässä kaksi vuotta. Hänen lisäkseen kyläkaupassa työskentelevät reisjärviset Taru Nieminen ja Nea Toivonen sekä lestijärveläinen Vilma Lindholm. Kesällä kiireapulaisia on lisäksi useampia.

– Kyllä kesäaikaan mökkiläiset tekevät sen, että asiakkaita on kaksinkertainen määrä talvikuukausiin nähden. Ilman sitä meidän olisi haastava toimia.

Kriteereinä tuelle olivat muun muassa, että kauppa toimii vuoden ympäri ja päivittäistavarakaupan lisäksi kyläkauppa tarjoaa muitakin palveluja. Lisäksi etäisyyden lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan tuli olla vähintään 7,5 kilometriä.

– Meillä on posti, matkahuollon passipiste, veikkaus ja nestekaasumyyntiä, Hanhineva luettelee.

Tukisumman käyttöäkin on Hanhineva ehtinyt jo miettiä.

– Meillä on aika vanha kiinteistö ja kylmäkalusteiden uusiminen on todennäköisesti se, mihin nyt tulevaa tukea tullaan käyttämään.

Avustus ei toki riitä koko kylmäkaluston uusimiseen, mutta on se hyvä alkusysäys hankkeelle.

– Koen myös, että avustus on myös arvostus kyläkauppatoimintaa kohtaan. Kyllä Lestijärven Salella on iso merkitys koko alueen elinvoimalle ja täällä todella halutaan säilyttää palvelut kotikunnassa.

Kahden vuoden aikana Hanhineva on tutustunut useisiin asiakkaisiin ja hän pitää työstään kyläkauppiaana.

– Lestijärvellä on mahtava me-henki ja täällä puolustetaan palveluja, joita vielä paikkakunnalta löytyy, Hanhineva on huomannut.

Isompaan kauppaan verrattuna Lestijärven Salella ihmiset pysähtyvät juttelemaan ja vaihtamaan kuulumisia. Yhteisöllisyys on voimissaan.

– Täällä kaupassakäynti on myös sitä, että saa puhutella ja vaihtaa ajatuksia. Ihmiset tuntevat toisensa ja välittävät myös kanssaihmisistä. Kauppassa on kiireetöntä, vaikka välillä jonojakin syntyy, kukaan ei hermostu. Sellaista maalaisidyliähän tämä on, Hanhineva naurahtaa.

Myös maanantaina joulun jälkeen Lestin Saleen tulee tasaiseen tahtiin asiakkaita. Alennussuklaat ovat kysyttyä tavaraa ja tietenkin peruselintarvikkeet joulupyhien jälkeen.

– Joka viikko täällä tulee käytyä. Pyrin asioimaan vähän siellä sun täällä ja kannattaa kaikkia kauppoja, Kanasesta Lestiin Saleen tullut herrasmies toteaa.

Lestijärveläinen Marketta Similä on vakioasiakas Lestijärven kyläkaupassa.

– Lähikauppa on tärkeä asia ja täältä saa melkein kaiken tarvittavan. Palvelu on erinomaisella tasolla, Similä kiittelee.

Hän on myös tyytyväinen, että Lestin Sale on tukijoiden saajien listalla.

– Kyllä se huomattiin Lestijoki-lehdestä, ja ilman muuta se ilahdutti kovasti ennen joulua.

Hanhineva kertoo, että kaikkien toiveet otetaan huomioon ja pyritään parhaan mukaan niitä täyttämään.

– Erityisruokavaliot otetaan huomioon ja vinkkejä voi aina antaa, Hanhineva sanoo.

Tuore päätoimittaja tekee huomion, paikallislehteä ei ainakaan vielä saa Lestin Salesta. Myös tämä asia otetaan huomioon palvelutasoa seuraavan kerran tarkasteltaessa.

Kyläkauppatuki