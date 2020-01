Vuoden Hääyritys -kilpailun finaaliäänestyksessä mukana yritykset sekä Kokkolasta että Pietarsaaresta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viidettä kertaa järjestettävässä Vuoden Hääyritys -kilpailun finaaliäänestyksessä on mukana yritykset sekä Kokkolasta että Pietarsaaresta.

Kokkolasta mukana äänestyksessä on Duo Kiia & Jone kategoriassa Vuoden viihdepalvelu 2019 -kategoriassa. Pietarsaaresta mukana on Topaasi Events Vuoden hääsuunnittelija 2019 -kategoriassa.

Vuoden Hääyritys valitaan vuosittain Love me do -häätapahtuman toimesta valtakunnallisella yleisöäänestyksellä yhteistyössä Hääideasivusto amoriini.comin ja Häät-lehden kanssa. Kilpailun tarkoituksena on esitellä lukuisia suomalaisia hää- ja juhla-alan yrityksiä. Vuonna 2018 finaaliäänestyksessä annettiin yli 40 000 yleisöääntä.

Lisätietoa kilpailusta löytyy osoitteesta https://www.lovemedo.fi/l/vhy2019, josta pääsee myös äänestämään.

Kilpailun äänistä 75 prosenttia tulee yleisöltä ja 25 prosenttia ammattilaisraadilta vastaavalla kertoimella. Finaaliäänestys päättyy 12.1.2020 kello. Vuoden Hääyritys -kilpailun voittaja julkistetaan Suomen suurimmilla häämessuilla Love me do:ssa Kaapelitehtaalla 18–19.1.2020.