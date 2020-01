Torpan mielestä hallituspuolueiden kannatukseen on saattanut vaikuttaa hallituskauden alkuun liittyneet "johtajuushaasteet". Hallitusohjelman toteuttaminen on jäänyt taka-alalle.

"Nousu on pelkästään itsestä kiinni"

Tapio Lehtinen

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi HS:n haastattelussa, että " Voi olla myös, ettei puolue nouse tästä".

Kulmunin kommentista sai sellaisen käsityksen, ettei puheenjohtajallakaan ole uskoa puolueeseen ja itseensä.

Keskustan Keski-Pohjanmaan piirin entinen toiminnanjohtaja, nykyisin puolustusministerin erityisavustajana toimiva Jirka Hakala huomauttaa, että kyseessä on laajasta jutusta nostettu yksittäinen sitaatti.

– Jos luki koko jutun, siitä kävi ilmi Kulmunin viesti, eli nousu ei ole itsestäänselvyys. Se vaatii kovaa työtä, sanoo Hakala.

Hakala toimi aikaisemmin keskustan Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtajana. Hän pitää keskustan edellytyksiä hyvinä, koska perusasiat ovat kunnossa.

– Puolue on velaton, aate on ajankohtainen ja järjestöväkeä on paljon. Nousu on pelkästään itsestä kiinni.

Keskustaa on nimitetty "auringonlaskun puolueeksi" niin kauan kuin Hakala muistaa.

– Kyseessä on lähinnä kilpailijoiden taisteluhuuto. Keskusta on kuitenkin ollut 2000-luvun menestynein puolue, vaikka kaupungistumista on tapahtunut koko sotien jälkeisen ajan.

Hakalan mukaan keskusta ei menesty ilman maaseutua ja kaupunkeja.

– Isoimmat kaupungit ja maakuntakeskukset tulee ottaa haltuun nostamalla esille perhe-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa.

Hakala mukaan äänestäjien joukossa vuotoa on tapahtunut joka suuntaan.