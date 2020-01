Yli puolet yrittäjistä on yksinyrittäjiä – Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen kannattaa vahvistaa yksinyrittäjien asemaa, koska se auttaa työllisyystavoitteeseen pääsemistä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomessa on 182 000 yksinyrittäjää eli reilusti yli puolet Suomen kaikista yrityksistä. Määrä on kasvanut, sillä vuosituhannen alussa yksinyrittäjiä oli 123 000.

Suomen Yrittäjät julkaisi 12-kohtaisen listan toimista, joilla yksinyrittäjien asemaa voidaan vahvistaa. Yrittäjät korostaa, että suuren yksinyrittäjien joukon toimintaedellytysten parantaminen vauhdittaa kansantaloutta.

– Tällä yrittäjäryhmällä on merkitystä. Näköpiirissä ei ole tekijöitä, jotka kääntäisivät yksinyrittäjyyden pieneneväksi yrittäjyysmuodoksi. Siksi on tärkeää, että yksinyrittäjyyden edellytyksiä ja asemaa vahvistetaan, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Kujalan mukaan osa ehdotuksista on tärkeitä yrittäjien oikeudenmukaisen kohtelun vuoksi, mutta pääosa vaikuttaa yritysten kasvuun ja työllistämisaikeisiin.

– Hallituksenkin kannattaisi nyt kiinnittää huomiota tähän potentiaalin, jolla voi olla suuri merkitys työllisyystavoitteen saavuttamisessa, Kujala sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomen Yrittäjät ehdottaa muun muassa ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen kannusteita. Viime vuonna tehdyn yksinyrittäjäkyselyn mukaan 67 prosenttia yksinyrittäjistä tavoittelee joko voimakasta kasvua tai kasvua mahdollisuuksien mukaan.

20 prosenttia vastaajista ei ole palkannut työntekijää, mutta on harkinnut sitä.

Yrittäjät sanoo tiedotteessaan, että ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yksi yrittäjän uran merkittävimmistä päätöksistä. Siksi Yrittäjät pitää tärkeänä, että hallitusohjelmassa on kirjaus "Yksinyrittäjän riskiä palkata ensimmäinen työntekijä madalletaan luomalla hallinnoltaan mahdollisimman kevyt tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen".

Suomen Yrittäjien mielestä hallituksen lupaama rekrytukikokeilu kannattaisi ulottaa yksinyrittäjien lisäksi 2–3 henkeä työllistäville yrityksille esimerkiksi portaittain alenevana.

Suomen Yrittäjät esittää myös yrittäjävähennyksen turvaamista. Yrittäjävähennyksen tarkoitus on tasoittaa elinkeinonharjoittajan ja henkilöyhtiön osakkaan verokohtelua suhteessa yrityksiin, jotka hyötyivät yhteisöveron alennuksesta.

Vähennys auttaa Suomen Yrittäjien mukaan erityisesti pienituloisia yrittäjiä, joista monilla on mahdollisuus kasvattaa yritystoimintaansa.

Yrittäjät myös esittää maksuehtolakiin kiristyksiä, koska joka neljännelle yksinyrittäjälle aiheutuu taloudellista haittaa liian pitkistä maksuajoista. Ongelma koskee yli 40 000 yksinyrittäjää. Yrittäjien mukaan pitää myös varmistaa, että lain noudattamista valvotaan.

Noin joka neljäs Suomen Yrittäjien viimevuotiseen yksinyrittäjäkyselyyn vastanneista kertoi tekevänsä töitä keskimäärin yli 50 tuntia viikossa. 53 prosenttia vastanneista kertoi kokeneensa jaksamisen haasteita.

Yrittäjät korostaa, että yksinyrittäjälle työssä jaksaminen on elinehto, sillä koko yrityksen resurssi on sataprosenttisesti yrittäjässä itsessään. Nykyisin omaehtoinen liikunta- ja kulttuurietu ei koske toiminimiyrittäjiä, koska he eivät voi olla itsensä työnantajia eivätkä saada verovapaata etua.

Toiminimiyrittäjät ovat huonommassa asemassa kuin muissa yritysmuodoissa toimivat yrittäjät, jotka voivat saada verovapaita henkilökuntaetuja kuten yhtiöiden muutkin työntekijät.

Yrittäjien ehdotus on, että elinkeinoverolakia muutetaan niin, että yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja saisi tehdä verovähennyksen omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta.