Talotohtori: Miksi talossamme haisee kemikaaleilta?

”Omakotitalomme huonon sisäilman arvellaan johtuvan sisäseinien lastulevyistä, jotka on päällystetty tapeteilla. Talo on rakennettu vuonna 1982 betonilaatalle. Mitä myrkkyä näissä 1980-luvun alun lastulevyissä on ollut, ja voivatko ne yhä edelleen päästää kaasuja sisäilmaan? Oireita ovat vaatteisiin tarttuva haju, korvien ja pään kivistykset sekä nenän tukkoisuus. Myös silmät vuotavat vähän. Viemäriongelmaa ei ole, ne tarkistettiin jo aiemmin.

”Lattia on alun perin ollut puuparkettia, jonka päälle laitettiin laminaatti vuonna 2009. Voiko laminaatista tulla hajua? Kovin kallista tuntuu olevan käyttää tutkijoita paikalla. Voisimmeko uskoa ilman tutkimista, että kemikaalien haju tulee pelkästään seinälevyistä?” kysyy Reijo Kortetjärvi

Vaikea uskoa, että lastulevyn liimasta haihtuisi formaldehydiä enää näin neljän vuosikymmenen jälkeen. Laminaatin mahdollisista kiinnitysliimoista saattaa ehkä tulla käryä. Betonilaatan alla maapohjan ilmassa vallitsee lähes sadan prosentin kosteus, jota salaojitus tai kapillaarikatkon tekevä sora ei estä. Siis laatta varsin usein kastuu altapäin. Jos lattiarakenne on vettä sulkeva, kuten laminaatti on, on homevaurio hyvinkin mahdollinen. Oireet vihjaavat siihen.

Homekoiran vierailu ammattinsa osaavan kouluttajan kanssa olisi mielestäni hyvin hintansa arvoinen. Netistä löytyy tarvittavia osoitteita ja arviointeja. Kunnan terveystarkastajalta voi myös kysyä neuvoa. Samaa suosittelen seuraavallekin kysyjälle.

”1960-luvulla rakennetussa yksikerroksisessa omakotitalossa ei ole koneellista ilmanvaihtoa. Vuosikaudet olemme ihmetelleet vaatteisiin tarttuvaa ummehtunutta hajua, joka jää niihin jo lyhyen vierailun jälkeen. Muutama vuosi sitten sisätilojen muutosprojektin aikana muun muassa avattiin lattia hajuilmiön selvittämiseksi. Mitään vesivauriota tai vastaavaa ei kuitenkaan löytynyt. Voiko hajun aiheuttaja olla 60-luvulla käytettyjen sisätilamateriaalien käyttö?

”Haju ei ole aiheuttanut mitään terveydellisiä ongelmia talossa asuville mutta on kiusallinen, koska se tarttuu vaatteisiin ja johtaa vaatteiden tuulettamiseen aina vierailuiden jälkeen”, kirjoittaa Vierailija appivanhempien luona

Hajujen lähteitä on todella vaikea jäljittää. Rakenteiden lisäksi huonekalut, tekstiilit ja jopa siivouskemikaalit voivat aiheuttaa ongelmia. Uusissa maaleissa on entistä väkevämpiä myrkkyjä homeenestona, tosin vähäisinä annoksina mutta kuitenkin. Entä yhteisvaikutukset?

Herkkyys kemikaaleille on varsin vaihteleva. Tiedän tapauksia, joissa ihmiset ovat asuneet vallan terveinä vuosikymmeniä talossa, josta uusi omistaja saa muutamassa päivässä ambulanssikyydin sairaalaan. * Panu Kaila

