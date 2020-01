Jukka Aniaksen kolumni: Kunnes toisin todistetaan?

Wikipediaan(kin) on kirjoitettu näin: Syyttömyysolettama on keskeisiin ihmisoikeuksiin kuuluva periaate, jonka mukaan todistustaakka rikosasioissa kuuluu aina syyttäjälle ja jokaista, todennäköisin syin epäiltyäkin, on pidettävä syyttömänä.

Kammottavimpiinkin pimeydentöihin mitä suurimmalla todennäköisyydellä syyllistynyt ihminen on siis syytön niin kauan kunnes toisin todistetaan.

Tämä ei ole mitään sanahelinää, vaan todellakin länsimaisen oikeusjärjestelmän ydin. Sitä ei pitäisi voida puolustaa vain soveltuvin osin. Sen pitäisi olla voimassa aina.

Miten tähän periaatteeseen sopii Maailman antidopingtoimisto Wadan kuukausi sitten tekemä päätös sulkea Venäjä suurista urheilutapahtumista, kuten olympialaisista ja MM-kisoista neljäksi vuodeksi dopingnäytteiden manipuloinnin takia?

Aivan. Ei se sovi mitenkään. Ei millään tavalla.

Venäjä on aivan varmasti syyllistynyt valtiojohtoiseen dopingiin. Se on näytetty toteen moneen kertaan. Siitä ei ole kahta puhetta.

Aivan toinen juttu on väittää, että jokaikinen venäläinen urheilija on dopinghuijari. Wada on toki armollisesti myöntänyt, että venäläisurheilijatkin voivat päästä osallistumaan arvokisoihin ilman kansallisuustunnuksia.

Ehtona vain on, että he todistavat syyttömyytensä. Tämä on käänteistä sukua Stalin oikeusperiaatteelle: "Kun syyllinen tiedetään, niin rikos kyllä keksitään."

Wada siis pyyhkii syyttömyysolettamalla paikan, johon aurinko ei paista. Juho Kusti Paasikivi olisi kuitannut tämän yhdellä sanalla: Hirmuista!

Viime viikolla ilmestyneessä Urheilulehdessä urheilujurismin paras suomalainen asiantuntija, Olli Rauste, piti Wadan ratkaisua osoituksena "lynkkausmentaliteetista".

Rausteen näkemyksen voi hyvin jakaa. Kuvaavaa on, että samassa lehdessä suomalaisen urheilun terävimmästä konkkaronkasta (Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki, SUL:n puheenjohtaja Sami Itani, Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela, IAAF:n hallituksen jäsen Antti Pihlakoski sekä Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio) jokainen piti Wadan ratkaisua oikeana.

Esimerkiksi Nummelalta voisi kysyä näkemystä vaikkapa NHL:n dopingkontrollista ja sen suhteesta Wadan säännöksiin. Ovatko esimerkiksi suomalaiset NHL-pelaajat kauden aikana suomalaisten dopingvalvojien testattavina? Kyllä vai ei?

Kun samasta maasta kärähtää samoissa kisoissa kuusi urheilijaa, olisiko tuollainen maa pitänyt sulkea muutamaksi vuodeksi kaikesta kansainvälisestä kilpailutoiminnasta?

Olkoon sitten "amatöörien puuhastelua", mutta suhteellisen iso joukko amatöörejä kärähti joissakin hiihtokisoissa 19 vuotta sitten.

Olisiko kärähtämättömien pitänyt todistaa syyttömyytensä?