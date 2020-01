Kouluratsastuksen huippumies Marko Björs neuvoi ratsastajia jälleen parin päivän ajan Kokkolassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Maanantai ja tiistai olivat poikkeuksellisia päiviä Kokkolan Ratsastajien maneesilla. Paikallisille hevosharrastajille oli jälleen tarjolla valmennusoppia valtakunnan huipulta, kun liiton valmentaja Marko Björs piipahti pitämässä kaksipäiväisen valmennussetin.

– Pari vuotta sitten oli Kokkolassa tapahtuma, jossa kävin. Paikalliset innostuivat kovasti ja sovimme kolmen valmennuskerran jakson järjestämisestä Kokkolassa. Teen vastaavia kolmen kerran settejä seuroissa muutaman vuodessa, tiistaina kotiinsa Helsinkiin siirtynyt Björs kertoo.

– Muuten aika menee oman 15 hevosen tallin pitämisen lisäksi liittovalmennuksessa, kilpailuissa ja tuomaroinneissa.

Kokkolan Ratsastajien Sabina Storbacka kertoo, että Björsin valmennukseen pääsee kerralla kuudesta kahdeksaan ratsukkoa. Osallistujat valittiin ilmoittautumisjärjestyksessä ja määrä tuli täyteen Kokkolan Ratsastajien omista jäsenistä.

– Olemme tosi tyytyväisiä Markon pitämiin valmennustapahtumiin. Katsomokin on ollut täynnä ja valmennettavia on ollut laidasta laitaan. Ikä- ja tasohaitari on ollut suuri heidän osalta, Storbacka tietää.

Marko Björsin mielestä on nimenomaan miellyttävää, että valmennettavat eivät ole samasta muotista.

– On erityisen kivaa, että valmennukseen tulee kaiken tasoisia ratsukoita. Hevosten kanssa on kuitenkin aina kysymys perusasioista ja jokainen tarvitsee niissä apua. Tällaiset valmennuspäivät ovat oikein antoisia valmentajallekin.

Björs antaa valmennettaville kotitehtävä ja seuraa ratsukon kehittymistä jakson aikana.

– Asenne pysyy vahvana ja kotitehtävät tehdään, kun tapaamisia on useampia. Kolmen kerran setissä ehtii hyvinkin näkemään kehitystä ratsukon toiminnassa.

Kouluratsastus on Marko Björsin varsinainen laji ja sen liittovalmentajana vaasalaislähtöinen tuntee suomalaisen tason.

– Olosuhteet ovat meillä tosi haasteelliset, mutta silti tilanne näyttää nyt oikein lupaavalta. Nuoria valmennetaan kohti ikäryhmien EM-kisoja ja kansainvälisiä kilpailuja. Monet heistä ovat sijoittuneet Keski-Eurooppaan, mistä hevosten kuljettaminen kisoihin ei ole niin hankalaa.

Ratsastuksen kalusto kestää Björsin mukaan jo aika hyvin vertailun huippumaihin nähden.

– Voimme nykyään ostaa tai kasvattaa itsekin aivan kansainväliset mitat täyttäviä ratsuja. Sisu on säilynyt suomalaisella ratsastuksella ja osaaminen lisääntynyt. Siitä yhtenä esimerkkinä Henri Ruosteen jo lähes varma olympiapaikka, Marko Björs sanoo ja tulee kuukauden päästä taas valmentamaan Kokkolaan.