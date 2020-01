Puolustusvoimat: Erbilissä olevat suomalaissotilaat ovat kunnossa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Iranin kostoisku Yhdysvaltoja vastaan Irakissa liippaa läheltä myös suomalaisia. Iran on iskenyt ainakin kahteen kohteeseen Erbilissä ja Al Asadissa. Kurdihallinnon alaisuudessa toimivassa Erbilissä on myös suomalaisia sotilaita, jotka osallistuvat kansainväliseen operaatioon, jossa koulutetaan kurdijoukkoja ja irakilaissotilaita Isisin vastaiseen taisteluun.

Suomen maavoimat kertoo Twitterissä, että suomalaissotilaat on tavoitettu ja että he ovat turvassa.

Suomalaisjoukot ovat Irakissa osana isoa kansainvälistä koalitiota, joten Suomen joukkojen Irakissa pysymisestä tai sieltä poistumisesta päättävät viime kädessä kansainvälinen koalitio ja Suomen poliittiinen johto. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi maanantaina Lännen Medialle, että suomalaiskouluttajat pysyvät maassa ainakin toistaiseksi.

Kansainvälisessä operaatiossa on mukana noin 30 maata.

Tällä hetkellä Irakissa on Suomen puolustusvoimista 59 henkilöä. Suomalaisjoukkojen kokonaisvahvuus on noin 80, mutta osa heistä on lomalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Joukkojen tehtävänä on kouluttaa kurdi- ja irakilaisjoukkoja.

Aiemmin suomalaisia on ollut koulutustehtävissä myös Irakin keskushallinnon alueella, mutta heidät oli jo ennen Yhdysvaltain perjantaista iskua siirretty Erbiliin.

Koulutustoiminta on keskeytetty toistaiseksi, ja joukkojen tehtävänä on tällä hetkellä suojata omaa toimintaansa.

Irakin parlamentti hyväksyi sunnuntaina kannanoton, jonka mukaan maan hallituksen pitää karkottaa ulkomaiset joukot maasta. Päätöslauselma myös kieltää ulkomaisia joukkoja käyttämästä Irakin maa-, meri tai ilmatilaa missään muodossa. Päätöslauselma ei ole vielä sitova.

Vaatimuksen taustalla on Yhdysvaltain perjantaina Irakissa tekemä ilmaisku, jossa kuoli vaikutusvaltainen iranilaiskenraali Qassim Suleimani ja ainakin seitsemän muuta ihmistä.

Irakissa on ulkoministeriön tietojen mukaan kaikkiaan noin sata suomalaista. Puolustusvoimien joukkojen lisäksi maassa on noin 20 suurlähetystön ja eri kansainvälisten järjestöjen työntekijää.

Irakissa voi olla myös muita suomalaisista ja Suomen sekä Irakin kaksoiskansalaisia, mutta ulkoministeriöllä ei ole heistä tietoa, jos he eivät ole ilmoittaneet oleskelevansa maassa.

Suomalaisilla ei ole juurikaan yritystoimintaa Irakissa.