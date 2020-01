Nyt alkoi tapahtua – Kokkolan uuden paloaseman on tarkoitus olla valmis syyskuussa 2021

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Kokkolan paloaseman rakentaminen on alkanut vauhdilla. Uusi palolaitos nousee vanhan paikalle Kustaa Aadolfin kadun varteen. Koko rakennushankkeen on tarkoitus olla valmis syksyllä 2021.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastusalueen pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen on puhunut uuden paloaseman rakentamisesta Kokkolaan jo vuodesta 2011 lähtien.

– Ja edeltäjäni puhuivat hankkeesta jo vuosia minua ennen. Nyt vihdoin, kun on omin silmin nähnyt, että alkaa tapahtua, voi asian toteutumiseen jo uskoa, Pukkinen sanoo.

Loppiaisen jälkeen, heti ensimmäisinä arkipäivinä tammikuun toisella viikolla Kokkolan paloaseman takapiha on saatu tyhjennettyä. Entisen parkkipaikan kulmalle on tuotu useita parakkeja rakennushankkeen tarpeisiin ja ensimmäinen kaivinkone on käynnistetty.

Rakennushanke toteutetaan pala palalta, suhteellisen nopeassa aikataulussa. Aluksi rakennetaan varastohalli kalustoa ja öljyntorjuntavälineistöä varten.

– Heti sen valmistuttua alkaa vanhan paloasemarakennuksen purkaminen, hankkeen vastaava mestari Roger Sundqvist rakennusyhtiö Peabista kertoo.

Tarkoituksena on, että arviolta kuukauden kestävään vanhan aseman purkutyöhön päästäisiin huhtikuun loppupuolella.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren paloaseman miehistön väistötilat säilyvät koko rakennushankkeen ajan samalla paikalla, paloaseman tontin Falanderinkadun puoleisessa päädyssä.

Autojen pysäköintiä Falanderinkadulla rajoitetaan rakennushankkeen ajan.