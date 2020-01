Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Erkki Ruotasen kansannäytteestä syntynyt Pyhäsalmen kaivos antanut tuhansille töitä

Euroopan syvin metallikaivos, noin 1450 metriä maan alle ulottuva Pyhäsalmen kaivos sai hieman yllättäen jatkoaikaa vuoden 2021 kesään saakka. Koska päämetallit kupari ja sinkki ovat jo loppumassa, louhinnan pääpaino on jatkossa pyriitissä eli rikkikiisussa.

Nykyään kaivos työllistää paikallisesti noin 160 henkilöä. Määrä on suuri, mutta pieni verrattuna esimerkiksi vuoden 2016 tilanteeseen, jolloin Pyhäsalmi Minen palveluksessa tai sen yhteistyöyrityksissä työskenteli noin sata ihmistä enemmän. Vuosi 2016 oli kaivoksessa viimeinen hyvä ja suuren tuotannon vuosi. Sen jälkeen louhinta on vaikeutunut ja tuotantomäärät ovat väkisin laskeneet.

Kaivos sai alkunsa kansannäytteestä. Ruotasella asunut Erkki Ruotanen alkoi kaivaa itselleen kaivoa entisen ehdyttyä. Koska hän oli käynyt malmikivikurssin aiemmin keväällä 1958, hän osasi kiinnittää huomiota kaivon paikalta löytyneeseen kiveen.

Loppu on historiaa. Jo vuonna 1962 Ruotaselta lähtivät maailmalle ensimmäiset malmijunat. Niitä on riittänyt aina näihin päiviin. Kaivoksen nykyinen toimitusjohtaja Kimmo Luukkonen arvioi viimeisen malmijunan lähtevän kaivoksen rikastamosta vuonna 2027 (KP 4.1. 2020). Vuonna 2021 kaivos alkaa kaivaa pyriittiä rikastushiekasta, jota vuosien varrella on varastoitu kaivoksen läheisyyteen tonnikaupalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuhannet ovat leipänsä kaivoksesta tienanneet. Alkuun paljon leipää ja voita leivän päälle toivat suuren kaivosalueen ja kaivoksen työntekijöiden asuntojen rakennusvaiheet. Henkilöstölle tehtiin omat asunnot, kaupat ja koulu Ruotaselle. Ruotasen kaivoskylästä tuli alkuun oma itsenäinen yhteisönsä. Kaivoksessakin tarvittiin alkuvaiheessa satoja työntekijöitä.

Koko ajan Outokumpu ja sen jälkeiset omistajat ovat kehittäneet kaivoksen työolosuhteita ja tehostaneet samalla tuotantoa. Siksi 2010-luvulla kaivos takoi satumaisia voittoja Inmetille ja First Quantum Mineralsille. Pitkään kaivos oli suomalaisen Outokummun omistuksessa.

Kaivosalue on säteillyt elinvoimaa myös ympäristöönsä. Pyhäjärven ja lähialueen kauppa ja muu elinkeinoelämä on päässyt nauttimaan kovan malmikiven tuomista hedelmistä. Teollisuudesta lähinnä Siilinjärvi ja Kokkolan satama sekä rautatiet ovat saaneet osansa.