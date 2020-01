Nyt alkaa tapahtua vauhdilla – katso havainnekuvista, millainen palolaitos Kokkolaan on oikein nousemassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastusalueen viime vuosi sujui tilastojen valossa mallikkaasti. Toimintavalmius parani edellisvuodesta, eli keskimääräinen aika hälytyksestä siihen, jolloin pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö oli onnettomuuspaikalla laski 8 minuuttiin ja 21 sekuntiin edellisvuoden 8 minuutista 55 sekuntista.

– Asiaa selittää osin se, että viime vuonna kohteet olivat helpommin saavutettavissa. Vuosi 2018 taas jää tilastoihin vuotena, jolloin oli tavanomaista enemmän maastopaloja, usein harvaan asutuilla alueilla ja näin myös etäisyydet paloasemalta tehtäviä hoitamaan olivat selvästi viime vuotta pitempiä, pelastustoiminnasta vastaavan osaston pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen kertoo.

Kokkolan uuden paloaseman rakennusaikana toimintavalmiusaikoihin on odotettavissa pientä viivettä, kun miehistön matka nykyisistä väistötiloista kalustohalliin pitenee.

– Viiveestä huolimatta olemme joka tapauksessa jatkossakin yksi Suomen nopeimmista pelastuslaitoksista, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastusalueen pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen toteaa.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen palolaitoksen puolelta rakennusajan projektityöntekijänä toimii Jani Hohenthal. Clas-Olav Slotte

Palokuolemien määrä pelastuslaitoksen alueella nousi edellisvuodesta, kun Keski-Pohjanmaalla kuoli kaksi ihmistä vuoden 2019 tulipaloissa.

– Se on poikkeuksellisen paljon asukaslukuun nähden ja kehitys on huolestuttava, etenkin kun ottaa huomioon että takana on useita vuosia ilman ainuttakaan palokuolemaa, Pylkkänen sanoo.

Vuonna 2019 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen alueella annettiin kaksi vaaratiedotetta: Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna, kun jäterengaskasa paloi Pietarsaaressa saaden aikaan voimakkaan savunmuodostuksen sekä marraskuun 22. päivänä Telian matkapuhelinverkkoa koskeneesta valtakunnallisesta häiriötilanteesta, jonka epäiltiin haittaavan hätäpuheluiden soittamista.

Kokkolan paloaseman rakentaminen on alkanut vuoden vaihduttua vauhdikkaasti. Uusi palolaitos nousee vanhan paikalle Kustaa Aadolfin kadun varteen. Koko rakennushankkeen on tarkoitus olla valmis 21 kuukauden kuluttua, syyskuussa 2021.

Havainnekuva Kokkolan uudesta paloasemasta. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastusalueen pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen kertoo puhuneensa uuden paloaseman rakentamisesta Kokkolaan jo vuodesta 2011 lähtien.

– Ja edeltäjäni puhuivat hankkeesta vuosia minua ennen. Nyt vihdoin, kun on omin silmin nähnyt, että alkaa tapahtua, voi asian toteutumiseen jo uskoa, Pukkinen sanoo.

Loppiaisen jälkeen, heti ensimmäisinä arkipäivinä tammikuun toisella viikolla Kokkolan paloaseman takapiha on tyhjä ajoneuvoista ja väliaikaisista varastoista. Entisen parkkipaikan kulmalle on tuotu useita parakkeja rakennushankkeen tarpeisiin ja ensimmäinen kaivinkone on käynnistetty.

Kokkolan palolaitoksen takapiha on kokenut muutaman päivän sisällä melkoisen muodonmuutoksen. Clas-Olav Slotte

Rakennushanke toteutetaan pala palalta, suhteellisen nopeassa aikataulussa. Aluksi rakennetaan varastohalli kalustoa ja öljyntorjuntavälineistöä varten.

– Heti sen valmistuttua alkaa vanhan paloasemarakennuksen purkaminen, hankkeen vastaava mestari Roger Sundqvist rakennusyhtiö Peabista kertoo.

Tarkoituksena on, että arviolta kuukauden kestävään vanhan aseman purkutöihin päästäisiin huhtikuun loppupuolella.

Kokkolan paloaseman miehistön väistötilat säilyvät koko rakennushankkeen ajan samalla paikalla parakeissa, paloaseman tontin Falanderinkadun puoleisessa päädyssä.

Autojen pysäköintiä rajoitetaan Falanderinkadun varressa koko rakennushankkeen ajan.