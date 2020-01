Sellistilupaus Leonardo Chiodo vaikuttui Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin taidoista – Kapellimestari Sakari Oramo johtaa Beethoven-sarjan seitsemännen sinfonian

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Nuori sellistilupaus Leonardo Chiodo (s.1998) on hillitysti vaikuttunut kerratessaan ensimmäistä työpäiväänsä Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin ja kapellimestari Sakari Oramon kanssa.

– Kaikki on toiminut orkesterin kanssa. Se toimii erittäin hyvin – itse asiassa paremmin kuin missään muualla.

Viime vuosina sellokilpailuissa menestystä niittänyt, ja lähes joka kerta myös yleisön suosikiksi valittu Chiodo perustelee ensivaikutelmaansa ohjelmistoon valitusta haastavasta teoksesta. Perjantai-iltana Snellman-salissa kuullaan tunteikas sellokonsertto op. 129.

– Tärkeintä on nostaa ja välittää musiikin tunteita ei niinkään huikeaa teknistä osaamista, hän sanoo.

– Konsertto vaatii yhteisymmärrystä kapellimestarilta, orkesterilta ja solistilta. Intiimi teos käsittelee vaikeita aiheita, kuten mielenterveyden ongelmia. Se on introvertti ja sopii loistavasti sinulle, koska olet sen sisäistänyt, liittyy Oramo keskusteluun ja katsoo sellistiä, joka nyökkää vastaukseksi.

– Konsertolla on oopperamainen luonne. Siinä joutuu joustamaan tempoissa, tekemään hidastuksia, antamaan äänelle aikaa eikä edetä samanlaisesti kuin monessa muussa teoksessa, sellisti aprikoi.

– Ja jokainen kerta on aina erilainen, jatkaa kapellimestari ja pohtii, että vaikka teos ei ole improvisaatiota, niin paljon sen tapaista.

Leonardo Chiodon käsissä soi arvosoitin, joka on rakennettu vuonna 1718. Jukka Lehojärvi

Leonardo Chiodon käsissä soi arvosoitin, Suomen Kulttuurirahaston omistama ja Carlo Giuseppe Testoren vuonna 1718 rakentama sello. Parhaimmassa tapauksessa se on Chiodon käytössä kymmenkunta vuotta. Kun nuorimies puhuu sellosta, tuntuu kuin hän kuvailisi ihmisluonnetta, joka ei ole kaikkein helpoin, vaan arvaamaton, mutta silti niin ihana.

– Olen onnekas. Tämä on paras soitin, jolla koskaan olen soittanut! Se on erittäin kovaääninen ja pystyy hyvin tulemaan läpi isoissa saleissa. Mutta levyttäessäni on keskityttävä puhtaaseen äänentuottoon.

Hankalaksi arvosoittimen tekee se, että se saattaa yllättää soittajansa, jonka on mietittävä parikin kertaa, miten instrumentti käyttäytyy ja miten sen kanssa on meneteltävä haastavissa tilanteissa. Chiodo arvelee, että on nyt saanut tuntumaa lainaselloonsa ja osaa jo arvata soittimen "mielenliikkeet". Sakari Oramo puuttuu keskusteluun ja vertaa arvosoitinta kypsään italialaiseen viiniin, jolle syvyys ja tummuus antaa aivan oman vivahteensa.

Chiodo sai soittimen mukana käyttöohjeet, joiden mukaan selloa ei saa hetkeksikään päästää silmistään.

– Se ärsyttää välillä, kun selloa pitää kuljettaa mukana ja pitää näkyvillä, mutta toisaalta vältyn niiltä lyhyiltä kauhun hetkiltä, missä pohdin soittimen paikkaa. Nyt se on aina tuossa.

Kapellimestari Sakari Oramo tietää, että konsertti-introt ovat kivoja tapaamisia myös yleisön kanssa. Jukka Lehojärvi

Ennen konsertin alkua yleisöllä on mahdollisuus tavata solistin ja kapellimestarin Kirsi Rasehornin vetämässä konsertti-introssa. Kokemus on Leonardo Chiodolle uusi, mutta miellyttävä. Hän ei vaadi omaa yksityisyyttä ennen konsertin alkua.

– Olen huomannut, ettei viime hetken potemisesta ei ole varsinaista hyötyä. Paineet nousevat ja se on haitallista. Itse asiassa on parempi jos viimeisen puolentoista tunnin aikana tekee ja ajattelee aivan jotain muuta, sanoo Chiodo.

– Ne ovat ihan kivoja tapaamisia, tietää kapellimestari entuudestaan.

Beethoven 7 Snellman-salissa pe 10.1. klo 19.