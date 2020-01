Sixten Korkmanille myönnettiin Hyvä teko lapselle -palkinto – "Tuonut esiin lapsiperheiden tukemisen investointina, eikä kulueränä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt "Hyvä teko lapselle 2019" -palkinnon valtiotieteen tohtori Sixten Korkmanille.

– Hän on merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja keskustelijana tuonut esiin lapsiin ja perheisiin panostamisen investointina eikä kulueränä. Perheiden varhaiseen tukeen kannattaa investoida, sillä se tuottaa enemmän kuin aiheuttaa kustannuksia, Korkmanin valintaa palkinnon saajaksi perustellaan.

Ensi- ja turvakotien liitto korostaa, että Sixten Korkman on arvostettuna ja kokeneena taloustieteilijänä nostanut Suomen menestyksen ja talouden yhdeksi kulmakiveksi hyvinvointivaltion. Korkmanin viesti on ollut, että koulutus ja tutkimus ovat keskeinen lähtökohta yhteiskunnan kehitykselle ja hyvät edellytykset koulutukseen tulee turvata kaikille.

Korkman on kannanotoissaan tuonut esiin selkeitä ja tutkimusnäyttöön perustuvia näkemyksiä, kuinka perheiden pärjäämiseen ja varhaiseen tukeen kannattaa panostaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Korkmanin viesti on ollut selvä: lukuisat tutkimukset osoittavat, että suurin positiivinen kustannusvaikutus on riskiryhmiin kuuluvien lasten ja heidän perheidensä varhaisella tukemisella, kiittää Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtajana toimiva työministeri Tuula Haatainen.

– Hän on tuonut esiin, kuinka oikein kohdennetun investoinnin tuotto on moninkertainen panostukseen nähden. Se vähentää myöhempiä sosiaalimenoja ja parantaa lapsen kouluttautumista, työllistymistä aikuisiässä sekä terveyttä kaikissa ikävaiheissa.

Lapsiperheiden tulee saada apua mahdollisimman nopeasti ja helposti ja perheiden kokonaistilanne tulee huomioida terveys-, sosiaali-, työllisyys- ja koulutuspalveluissa.

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan vaikeuksissa olevat vauvaperheet joutuvat odottamaan oikeanlaista ja riittävän vankkaa apua liian kauan. Tämä näkyy liiton mukaan siinä, että ensikoteihin pääsy on aikaisempaa tiukemmassa ja niihin tullaan aikaisempaa huonokuntoisempina.

Ensi- ja turvakotien liitossa on havaittu, kuinka liian usein uskotaan kevyihin ratkaisuihin ja nopeaan muutokseen kasautuneiden ja pitkäkestoisten ongelmien tilanteissa. Liitto pitää sitä inhimillisesti ja taloudellisesti lyhytnäköisenä.

Sixten Korkman on ottanut kantaa myös subjektiivisen päivähoidon puolesta tuomalla esiin, että oikeuden kaventaminen on virhe ja sen haitat ovat suuremmat kuin säästöt.

– Kannanotto on tärkeä ja on myös saatu korjaus aikaan. Laadukas varhaiskasvatus tasaa eroja erilaisista perheistä tulevien lasten välillä ja tasoittaa tietä kouluun ja opiskeluun. Hyvä koulutus on merkittävä tekijä syrjäytymisen ehkäisyssä, Haatainen sanoo.

– Hän on antanut vahvan tukensa lapsiperheköyhyyden vähentämiselle ja korostanut erityisesti vauvaperheiden talousvaikeuksien kauaskantoisia vaikutuksia, Haatainen toteaa.

Ensi- ja turvakotien liitto pitää keskustelua lapsiperheiden vähävaraisuudesta erityisen tärkeänä. Tutkimusten mukaan vauvaperheiden köyhyys on erityisen vaurioittavaa. Vauvaikäiset, alle 2-vuotiaat lapset, ovat perheiden taloudellisille ongelmille erityisen herkässä iässä ja vaikutukset näkyvät jopa aivojen kehityksessä.

Vanhempien köyhyys erityisesti vauva-aikana voi aiheuttaa nuorelle vaikeuksia pitkälle tulevaisuuteen. Vaikeaa köyhyyttä ja siihen liittyviä muita ongelmia lapsuudessaan kokeneella ihmisellä ei välttämättä ole edellytyksiä hyvään vanhemmuuteen ja tällä on ylisukupolvisia seurauksia.

– Rohkeat ja taloustieteen valtavirran vastaiset kannanotot ja näkemykset ovat kiitoksen arvoiset ja niihin on lapsiperheiden asemaa puolustavan järjestön helppo yhtyä.

Sixten Korkman on työskennellyt muun muassa Suomen Pankissa, OECD:n sihteeristössä, valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkönä, ECOFINin pääjohtajana, Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn toimitusjohtajana ja Aalto-yliopiston työelämäprofessorina.

Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt vuodesta 1985 lähtien Hyvä teko lapselle -palkinnon vuosittain lasten hyväksi vaikuttamistoiminnassa tai käytännön työssä ansioituneille henkilöille tai yhteisöille. Liittohallitus on palkintoja myöntäessään painottanut erityisesti haavoittavissa oloissa elävien lasten aseman parantamista ja heidän oikeuksiensa puolustamista. Hyvä teko lapselle -palkinto on kuvanveistäjä Erkki Kannoston pronssiveistos "Ylittäjä".