Filmtown sulkee ovensa loppuunmyynnin jälkeen Kokkolassa tammikuun lopulla – Videovuokraamoketju on jäänyt alakynteen taistelussa smart-tv:tä ja suoratoistopalveluja vastaan

Videovuokraamoliike Filmtown lopettaa toimintansa Kokkolassa. Asian vahvistaa videovuokraamoketjun toimitusjohtaja Tero Nurminen.

– Loppuunmyynti on alkanut tiistaina ja kestää lauantaihin 25.1. asti. Sitten lyödään ovet säppiin. Päätös tehtiin kolme neljä kuukautta sitten, Nurminen kommentoi.

– Koko ikäni tätä alaa olen tehnyt. Kun ovet laitetaan säppiin, on se aika hurjaa touhua. Maailma kuitenkin muuttuu. Täytyy kiittää kokkolalaisia asiakkaita vuosista, hän jatkaa.

Nurmisen mukaan myynti on pikku hiljaa hiipunut, mikä on seurausta siitä, että videoiden vuokraaminen on vähentynyt. Ihmiset käyttävät nykyisin enenevässä määrin smart-tv:tä ja suoratoistopalveluja.

– Meillä on 24 vuokraamoa jäljellä. Alan alamäki on alkanut viitisen vuotta sitten, eikä tämä tästä enää takaisin käänny, Nurminen profetoi realistisesti.

Nurminen kertoo, että Filmtown on toiminut nykyisessä osoitteessaan Tehtaankadulla vuodesta 2015 lähtien. Sitä ennen liike palveli Rantakadulla kymmenisen vuotta. Vuokraamossa työskentelee Nurmisen mukaan kolme neljä työntekijää.