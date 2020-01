Elokuvasäätiön vuosi 2019 paketissa – Tukea myös keskipohjalaislähtöisille tekijöille

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vuoden viimeisessä päätöskokouksessa Suomen elokuvasäätiön hallitus teki myönteisen tukipäätöksen kahdellesadalle hakemukselle neljästäsadasta. Tuotannon tukia haettiin ja myös myönnettiin eniten. Pitkien näytelmäelokuvien joukossa on mukana Kjell Westön romaaniin perustuva Rikinkeltainen taivas, jonka ohjaa Claes Olsson ja tuottaa Solar Films. Tuetuissa sarjoissa tekijöinä on mm. Jalmari Helander ja Auli Mantila, ja dokumenttielokuvista tuotantoon lähtee mm. John Websterin ohjaama työelämäkuvaus The Happy Worker sekä Mia Halmeen ohjaama lääketieteen maailmaan sijoittuva SuperB.

Koko viime vuoden aikana elokuvasäätiön tuotantotukea on saanut 66 hanketta, joissa Suomi on päätuottajamaa. Näissä hankkeissa peräti puolessa on naisohjaaja. Kehittämistuen puolella hyväksyttiin parikymmentä hakemusta ja käsikirjoitusapurahoja myönnettiin kolmisenkymmentä. Kuusi elokuvaa sai markkinointi- ja levitystukea ja kolme kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen.

Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab sai suurimman tuen kokkolalaislähtöisen Jussi Rantamäen tuottamalle The Oasis of Now -elokuvalle. Pitkän näytelmäelokuvan käsikirjoittajina ovat Hamy Ramezan ja Antti Rautava, ja Hamy Ramezan on myös ohjaaja. Tukea myönnettiin 500 000 euroa. Jo aiemmin Aamu sai kehittämistukea 50 000 euroa kokkolalaissyntyisen Juho Rantamäen ohjaamalle elokuvalle Hytti numero 6, joka on saanut inspiraatiota Rosa Liksomin romaanista. Elokuva kuvataan Venäjällä. Lisäksi Elokuvayhtiö Aamu sai kehittämistukea 25 000 euroa Mikko Myllylahden käsikirjoittamalle ja ohjaamalle elokuvalle Metsurin tarina sekä dokumenttielokuvien vaikuttavuustyötukea Neiti aika -elokuvalle 8 750 euroa.

Viime vuoden aikana levikkialueen elokuvateattereita kunnostettiin. Elokuvasäätiö tuki Bio Rex Pietarsaaren täysremonttia 57 500 eurolla ja Bio Rex Kokkola sai kunnostustukea 6 300 euroa.