Seitsemännen kerran järjestettävät Lasten Lumipäivät alkavat tänä talvena Nivalassa ja Kiuruvedellä. Hiihtoliiton organisoiman kiertueen Nivalan tapahtuma järjestetään maakuntaviestistäkin tutun Pyssymäen ulkoilualueella ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona.

Tapahtuma on Nivalan Urheilijoiden hiihtojaoston järjestämä ja yksi seuran 95-vuotisjuhlavuoden tapahtumista. Pyssymäen maastoon odotetaan noin 400 oppilasta Nivalan kouluista.

– Iltatapahtuman järjestelyissä on mukana myös muita paikallisia urheiluseuroja, Nivalan Suunnistajat, Nivalan Urheilijoiden ampumahiihtojaosto sekä KuntoRimpi. Tapahtumarastien lisäksi perheille on tarjolla mm. hiihtosuunnistukseen tutustumista, ampumahiihtosimulaattori sekä lumikenkäilyä. Toivottavasti saamme tapahtuman innostamana uusia harrastajia hiihdon pariin, kertoo tapahtumavastaava Anna-Kaisa Järviluoma Hiihtoliiton tiedotteessa.

Kiuruvedellä Lumipäiviä vietetään ensi viikolla torstaina ja perjantaina.

Lasten Lumipäivien kiertue on osa Hiihtoliiton "Lumilajit Liikuttavat"- kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on innostaa lapsia liikkumaan suksilla monipuolisesti. Lajeista mukana ovat hiihto, mäkihyppy, suksicross sekä ampumahiihto.

Lumenpuute on ollut tänä talvena monen hiihdonystävän riesana. Sen vuoksi on myös jouduttu perumaan Lumipäivien tapahtumia. Kiertueen alkuperäisen lähtöpaikkakunnan Oriveden perhetapahtuma siirrettiin helmikuulle. Pöytyän tapahtuma on peruttu.

Keski-Pohjanmaalla kiertue käy Nivalan lisäksi Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa. Pyhäjärvellä kokoonnutaan Honkavuoren hiihtokeskukseen 18.–19. helmikuuta. Ylivieskassa Rannan koululla Lumipäiviä vietetään 11.–12. maaliskuuta. Ylivieskassa järjestetään vain koululaistapahtumat, Honkavuorella on myös perheille tarkoitettu iltatapahtuma.