Torstai 20.2.2020 löytyy tulevaisuudessa kaiverrettuna useammankin Keski-Pohjanmaalla asuvan vihkisormuksesta. Kokkolan suomalaisen seurakunnan järjestämässä Hääyö-tempauksessa pääsevät nimittäin tuona kyseisenä päivänä vihille kaikki halukkaat.

Tapahtumasta vastaava seurakuntapastori Lassi Pappinen kertoo, että vastaavanlainen tapahtuma on järjestetty jokunen vuosi sitten.

– Alkuperäinen idea taitaa olla Tikkurilan seurakunnan, joka on sittemmin rekisteröinyt Hääyön omaksi konseptikseen. Meidän tapahtumamme on tästä konseptista erillinen, vain nimi on sama. Idea tämän tapahtuman järjestämiseksi lähti siitä, kun huomasimme, että tällainen hauska päivämäärä on tulossa, Pappinen kertoo.

Kello kuudelta illalla Kaarlelan kirkossa alkava vihkimismaraton jatkuu tarvittaessa myöhään yöhön. Pappinen kertoo, että jokaiselle parille on varattu puolen tunnin aika. Vihkimisen jälkeen vihkipari saa kutsua neljä läheistänsä seurakunnan tarjoamille kakkukahveille seurakuntakotiin.

– Tapahtuman ideana on mahdollistaa matala kynnys avioitumiselle. Kaikki eivät halua suunnitella häitä usean vuoden ajan, ja heille tämä on sopiva mahdollisuus.

Pappinen kertoo, että vihkimisajat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja muutama pari on oman aikansa jo varannut.

– Kiinnostuneiden kannattaa ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä. Kaikkien avioituvien tulee tietenkin myös hankkia esteettömyystodistus, ja siihen prosessiin kannattaa varata pari viikkoa. Esteettömyystodistuksen hankkiminen onnistuu tätä nykyä kätevästi netin kautta, Pappinen vinkkaa.

Pappinen uskoo Hääyön houkuttelevan sellaisia pariskuntia, jotka ovat olleet pitkään yhdessä, ja vihkiminen on jostain syystä jäänyt suorittamatta. Hän toteaa, että vihkiminen voi tällaisille pariskunnille olla tärkeä pysähtyminen arjen keskellä.

– Olemme jakaneet pappien kesken vihkimisiä niin, että ehdimme tavata ja keskustella jokaisen parin kanssa ennen vihkimistä. On valtavan hieno asia, että avioituva pari pääsee keskustelemaan ulkopuolisen kanssa parisuhteestaan, sillä perheiden ja läheisten kanssa ei sellaisista asioista välttämättä tule puhuttua. On monesti ollut upeata nähdä, miten pariskunnat lausuvat vihkikeskusteluissa toisilleen sellaisia sanoja, joita ei arjessa ole muistettu sanoa.

Pappinen toteaakin seurakunnan kannustavan pariskuntia vihkimiseen juurikin sen takia, että hetki on tärkeä ja arvokas pysähtyminen parisuhteen äärelle.

– Sen lisäksi on hienoa, että seurakunta yhdessä kokoontuu rukoilemaan solmitun avioliiton puolesta, Pappinen toteaa.

Koska suntio ja kanttori voivat toimia vihkitilaisuuden todistajina, voi pariskunta tahtoessaan saapua kirkkoon vaikka kahdestaan. Halutessaan he voivat kuitenkin pyytää läsnäolijoiksi lähimmäisiään.

– Avioituva pari saa tietenkin kutsua kirkkoon omia vieraitaan, eikä kirkkoon saapuvien vieraiden määrää ole rajoitettu.

Pappinen tietää, että vastaavat mieleenpainuvat päivämäärät ovat aiemminkin innostaneet pariskuntia vihille. Kirkkoherranviraston arkistoja kaiveltuaan hän osaa sanoa, että esimerkiksi päivämäärä 7.7.1977 oli suosittu vihkipäivä.

– Kun sopiva päivämäärä vielä sattuu kesälauantaille, on pomminvarmaa, että moni haluaa avioitua. 22.2.2020 on myös kivan näköinen päivämäärä, ja kun se nyt osuu lauantaille, on sille päivälle varattu enemmän vihkitilaisuuksia kuin muille talvilauantaille, Pappinen kertoo.

Kaarlelan kirkko toimii vihkikirkkona Hääyönä. Pappinen tietää kertoa, että se on Kokkolan kirkoista muutenkin suosituin vihkikirkko, ja jopa noin 90 prosenttia kaikista kaupungin vihkitilaisuuksista järjestetään siellä.

– Moni kokee kirkon niin tunnelmalliseksi ja kauniiksi, että avioituvat mielellään siellä, hän toteaa.