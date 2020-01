Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolassa avataan keväällä Hong Kong tavaratalo. Aiemmin tavaratalo toimi Kokkolassa, mutta se suljettiin kannattamattomana maaliskuussa vuonna 2017.

Nyt tavaratalo on kokenut uudistuksen ja se avataan uudestaan samoissa tiloissa kuin aiemmin. Vuoteen 2017 saakka Hong Kong toimi Kokkolan keskustassa niin kutsutussa vanhan Citymarketin kiinteistössä.

– Hong Kong on kokenut uudistuksen konseptin ja omistajasuhteen osalta viime vuosien aikana. Taustalla on toukokuussa 2018 tehty liiketoimintakauppa pohjoismaalaisen tavarataloketju Rustan kanssa, joka osti koko Hong Kongin liiketoiminnan. Olemme aloittaneet muutostyöt myymälöissämme syksyllä 2019 ja uudistamme kaikki Hong Kong myymälät Rustan konseptin mukaiseksi. Muutostyöt alkoivat Etelä-Suomen myymälöistä ja loput muutetaan keväällä 2020. Avasimme Raisioon syyskuussa 2019 uuden konseptimyymälän, mutta Hong Kong kyltin alla. Syksyllä uudistimme myös tuotevalikoiman ketjun mukaiseksi. Rustan valikoima on inspiroivaa kodin sisustusta ja kodin ehostamista, markkinoiden parhaimmilla hinnoilla. Hong Kongin tuotevalikoimista pidämme markkinoiden vahvimmat tuoteryhmät, joista ketju on tunnettu 30 vuoden ajalta, eli ulkopuutarha, kalastus ja tee-se- itse, kertoo Hong Kongin myyntijohtaja Tommy Dolivo.

Kokkolassa keväällä, näillä näkymin toukokuussa, avattava Hong Kong on järjestyksessään ketjun 27. myymälä, toukokuussa avataan Lappeenrantaan 26. myymälä.

– Tulemme avaamaan 2020 ja tulevien vuosien aikana useampia myymälöitä ympäri Suomea ja kasvu on Suomen olosuhteisiin nähden ennennäkemättömän vahvaa, summaa Dolivo.

Myyntijohtaja arvioi, että Kokkolan tavaratalossa tulee työskentelemään toistakymmentä henkilöä.