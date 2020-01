Kokkolan Prismaan avataan Fazerin myymäläleipomo helmikuussa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Prismaan avataan helmikuussa Fazer Leipurit -myymäläleipomo. Remontti on jo alkanut ja seinät ovat pystyssä ensi viikolla.

Tuotantotiloilla on kokoa noin 100 neliötä, kaikkineen myymäläleipomolla on tilaa noin 150 neliötä. Myymäläleipomo työllistää neljä-viisi henkilöä osa- ja kokoaikaisesti.

– Aidon jauholeipomon avulla haemme tietenkin kilpailuetua, lisää tuoreutta ja laatua. Paistopisteillä on kova kysyntä ja niitä on paljon niin meidän kaupoissa kuin kilpailijoillakin. Asiakkaat ovat toivoneet tätä ja päätimme siihen reagoida, kertoo Kokkolan Prisman johtaja Veli-Matti Haarala.

Kokkolan Prismassa ei ole ollut paistopistettä reiluun kymmeneen vuoteen.

– Viisitoista vuotta sitten meillä on ollut esimerkiksi Vaasan jauholeipomo. Nyt paistopisteet ovat tulleet takaisin voimakkaasti. Varmasti siihen on vaikuttanut se, että paikallisten leipomoiden määrä on jonkin verran vähentynyt.

– Myymäläleipomoita on Prismoissa ympäri maan, joko Fazerin tai jonkun paikallisen leipomon, kertoo Haarala.

Haarala sanoo, että tavoitteena on avata myymäläleipomo viikolla 8.