Pitsasta pitävä piispa pääsi koululaisten tentattavaksi – Halsualla vieraileva Jukka Keskitalo paljasti koululaisille lempiruokansa lisäksi piispan tärkeimmän tehtävän

Mikä on piispan lempiruoka? Muun muassa tästä otettiin selvää Halsuan yhtenäiskoululla tänään perjantaina, kun oppilaat saivat tentattavakseen Oulun hiippakunnan piispan Jukka Keskitalon.

– Lempiruokia on monia, mutta silloin kun itse teen ruokaa, oma bravuurini on pitsa. Minulla on ihan oma pitsaresepti. Jos ei muut, niin ainakin lapset ja lapsenlapset tykkäävät siitä, Keskitalo kertoi.

– Nykyään yritän vähän myös keventää, joten erilaiset salaatit ovat hyviä.

Keskitalo aloitti perjantaina piispantarkastuksen Halsuan seurakunnassa. Kirkossa pidetyn aloitustilaisuuden jälkeen ohjelmassa oli vierailu Halsuan yhtenäiskoululle, jossa 5.–9.-luokkalaiset oli valmistelleet piispalle kysymyksiä.

Tentin aloittanut ruokakysymys oli kuitenkin vasta lämmittelyä. Varsinaiset kysymykset liittyivät piispan työhön. Oppilaita kiinnosti muun muassa se, mikä on piispan tärkein tehtävä.

– Piispat tekevät monenlaista – esimerkiksi saarnaavat, tarkastavat seurakuntia ja ovat myös yhteiskunnallisia vaikuttajia – mutta ellei ole rukousta, muut tehtävät jäävät tyhjäksi. Keskitalo totesi.

Reilu vuosi sitten Oulun hiippakunnan piispaksi valittu Keskitalo on nyt ensimmäistä kertaa vierailulla Halsuan seurakunnassa.

Keskitalon johtama hiippakunta ulottuu Perhosta Utsjoelle, joten piispa on paljon liikkeellä. Viimeisen viikon sisällä piispa kertoi käyneensä Halsuan lisäksi Vaalan ja Pyhäjärven seurakunnissa, jotka molemmat siirtyivät vuoden alussa Oulun hiippakuntaan.

Vaikka Keskitalon kalenterissa on runsaasti erilaisia vierailuja, varsinaisia piispantarkastuksia on vain seitsemän vuodessa.

– Periaatteessa yksi per kuukausi, kun kesäkuukaudet ja joulu jätetään laskuista pois, Keskitalo laski.

Piispantarkastuksia tehdään seurakuntaan yleensä kymmenen vuoden välein.

– Tarkastus ei ole syynäämistä eikä virheiden etsintää vaan enemmänkin seurakunnan toiminnan tukemista.

Kyselytunnin päätteeksi oppilaat halusivat tietää, mikä on piispan lempikirja. Suurin osa taisi odottaa, että Keskitalo valitsisi Raamatun, mutta näin ei kuitenkaan käynyt.

– Raamattu ei ole vain yksi kirja, vaan paremminkin useamman kirjan sisältävä kirjasto.

Varsinaista kysymystä pohdittuaan Keskitalo nimesi lempikirjakseen Volter Kilven Alastalon salissa, jonka on sanottu olevan yksi suomalaisen kirjallisuuden vaikeimmista mutta merkittävimmistä teoksista. Keskitalolla meni 900-sivuisen järkäleen tahkoamiseen seitsemän kuukautta.

Lopuksi oppilaat yllättivät piispan onnittelulaululla, sillä Keskitalo täytti perjantaina 58 vuotta.

Koululta piispa suuntasi seurueineen kunnantalolle ja tämän jälkeen palvelukeskus Kannelmaan. Ohjelmaan kuului myös yritysvierailu, jonka kohteena oli Hietalahti ja Pojat Oy.

Piispantarkastus huipentuu sunnuntaina piispanmessuun, jonka jälkeen Keskitalo antaa arvionsa Halsuan seurakunnasta.