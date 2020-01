Pääkirjoitus: Australiankin tapahtumat tulevat lähelle, kun suku asuu tapahtumapaikoilla

Maailman luonnonmullistukset ja onnettomuudet tulevat lähelle medioiden välittämien uutisten ja ihmisten kautta. Australian tulipalot puhuttavat myös Keski-Pohjanmaalla senkin takia, että todella monella on sukua kaukaisessa maassa siirtolaisuuden ansosta. Moni keskipohjalainen on itsekin vieraillut Australiassa sukuloimassa.

Sukulaisten kautta tietoa leviää nykyisten älypuhelinten ja somekanavien kautta nopeastikin. Joskus käy niinkin, että uutisten kautta syntyy dramaattisempi käsitys tilanteesta kuin todellisuus on. Toisinaan mitkään uutiskanavat eivät välitä tietoa ihan yhtä hyvin kuin tilanteiden keskellä elävien ihmisten henkilökohtaiset kokemukset.

Australiassa nykyään asuva, kokkolalainen Simo Pallaspuro vierailee parhaillaan Suomessa. Loppuvuonna vierailu Kokkolassa kuuluu perinteisiin. Hänen kokemuksistaan ja näkemyksistään Australian pensaspaloihin voi lukea Keskipohjanmaan jutusta.

Pallaspuron perhe on toistaiseksi säästynyt riehuvien maastopalojen tuhoilta, mutta Queenslandin osavaltiossa asuva Pallaspuro tietää kertoa, että tulipalot ovat ystävien ja tuttujen kesken päivittäinen puheenaihe, kun palot ovat jatkuneet kuukausia.

Kokkolalaisjuurinen Pallaspuro on huolissaan, mutta ei oman kotinsa vuoksi sen sijainnin vuoksi. Keskellä Sunshine Coastia, meren lähellä sijaitseva koti on turvallisessa paikassa.

Kun maa-alaa on palanut yli 8,4 miljoonaa hehtaaria, on kyse ennätyksellisen laajasta alueesta. Kansainvälisissä uutisissa on puhuttu paljon pensaspalon uhreiksi joutuneista eläimistä. Puihin pakenevat koalat herättävät huolta ja myötätuntoa. Myös Pallaspuro sanoo, että eniten säälittävät kaikki tuleen jääneet eläimet, varsinkin koalat, kerrotaan lauantain Keskipohjanmaassa.

Australiassa haetaan syitä paloherkkyyteen. Asiantuntijat ovat vakuuttuneita, että ilmastonmuutos on vaikuttanut merkittävästi tilanteeseen, sillä kolmen vuoden kuivuus on jättänyt puska-alueita kuiviksi ja paloherkiksi. Australian hallitusta on kritisoitu ilmastonmuutoksen ja tulipalojen yhteyden vähättelystä. Akuutin tilanteen ratkaisemisen lisäksi on mullistusten syitä pystyttävä arvioimaan tiedon valossa. Vähättely tai väistely ei maailmaa pelasta.