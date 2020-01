Sanna Marinilla ja Viron pääministeri Rataksella pitkä yhteistyölista – ”Tallinnan tunneliin ei lippuja vielä myydä”

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viron keskustalainen pääministeri Jüri Ratas otti Suomen pääministerin Sanna Marinin (sd.) iltapäivällä vastaan Tallinnassa Stenbockin talossa, jossa toimivat Viron hallitus ja valtionkanslia.

Tapaamisen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa pääministerit kehuivat kilpaa maiden välistä yhteistyötä. Viron sisäministerin kohupuheita Suomen pääministeristä myyjätyttönä ei mainittu lämminhenkisessä tapaamisessa.

– Hyvä Sanna, tervetuloa Tallinnaan, olemme erittäin läheiset ystävät, Ratas hehkutti tilaisuuden aluksi.

Pääministerien välisissä keskusteluissa olivat esillä kaikki ennalta odotetut asiat. Keskusteluja käytiin sekä kansainvälisistä asioista että maiden välisistä suhteista.

Lähi-idän tilanteen pääministerit toivoivat rauhoittuvan mahdollisimman nopeasti. Sekä Ratas että Marin painottivat, että ukrainalaiskoneen maahan syöksyminen Iranissa on tutkittava mahdollisimman tarkasti. Iranin epäillään pudottaneen koneen alas ohjuksella. Viro toimii parhaillaan YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenenä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Asia pitää tutkia täysin avoimesti. Toivon, että kansainvälisten asiantuntijoiden tutkimukset voisivat alkaa mahdollisimman nopeasti, Ratas sanoi.

Pääministerien asialistalla olivat odotetusti ilmastoasiat. Rataksen mukaan keskusteluja käytiin siitä, mitä yhdessä voidaan tehdä ilmastotilanteen parantamiseksi. Marin kiitteli sitä, että Viro tukee EU:n tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2050.

Suomen ilmastoratkaisut kiinnostivat myös virolaistoimittajia. Mediatilaisuuden ainoa Viron puolelta esitetty kysymys koski sitä, miten Suomen hallitus aikoo yhdistää kunnianhimoisen ilmastotavoitteen ja kansalaisten hyvinvoinnin.

Marin vakuutti, että Suomen hallitus aikoo toteuttaa ilmastoratkaisut sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla ja niin, ettei tavallinen kansa joudu maksajaksi. Keinoja ei tilaisuudessa kuultu.

Liikenteen, energian ja digitalisaation aloilla Suomella ja Virolla on paljon yhteisiä hankkeita. Suomen ja Viron välille on rakennettu Balticconnector-nimellä tunnettu kaasuputki, joka on jo toiminnassa. Hankkeen avulla yhdistetään Suomen kaasuverkosto Baltian maiden verkostoon. Putken pituus tulee olemaan 150 kilometriä, josta noin 80 kilometriä on jo meren pohjassa.

Rataksen mukaan Helsingin ja Tallinnan yhdistävän tunnelin valmistumisajasta ei tapaamisessa keskusteltu.

– Lippuja tunneliin ei vielä myydä, Ratas vitsaili.

Hänen mukaansa tunnelikysymyksen käsittelyä pitää kuitenkin jatkaa.

Liikemies Peter Vesterbackan johtaman Finest Bay Area -hankkeen suunnitelmissa on syvimmillään 200 metriä merenpinnan alapuolella oleva junatunneli Helsingin ja Tallinnan välillä. Tunnelin hinnaksi on arvioitu 15 miljardia euroa. Esisopimus rahoituksesta on kiinalaisyhtiön kanssa.

Tunnelihanketta on kritisoitu sekä Suomessa että Virossa ja sillä ei ole viranomaisten tai poliitikkojen hyväksyntää. Vesterbackan hankkeen lisäksi tunnelia Helsingin ja Tallinnan välille kaavailee myös virkamiesvetoinen Finest Link. Siinä ovat mukana Uudenmaan liitto, Helsingin kaupunki, Liikennevirasto, Tallinnan kaupunki ja Viron elinkeino- ja viestintävirasto.

Pääministeri Rataksen tapaamisen jälkeen Marin kävi vielä kohteliaisuuskäynnillä presidentti Kersti Kaljulaidin luona ennen paluulentoaan Suomeen.

Vierailun aluksi Marin piipahti pikaisesti Viron nykyaikaisessa ja suositussa taidemuseossa Kumussa, jossa on esillä näyttely nimeltään Itsensä luominen, emansipoituva nainen Viron ja Suomen taiteessa.

Viron taidemuseo keskittyy sadan toimintavuotensa kunniaksi virolaisten naistaiteilijoiden tuotantoon. Näyttely on syntynyt yhteistyössä Ateneumin taidemuseon kanssa. Näyttelyn esittelivät Marinille taidemuseo Kumun johtaja Kadi Polli ja kuraattori Anu Allas.

Marin saapui alkuiltapäivästä eteläiseen naapurimaahan hyväntuulisena. Päivä oli alkanut hyvillä uutisilla, kun Taloustutkimuksen Ylelle joulu-tammikuussa tekemä puoluekannatusmittaus kertoi sosiaalidemokraattien kannatuksen nousseen kuukaudessa lähes kaksi prosenttiyksikköä, 14,9 prosenttiin. Marin aloitti pääministerinä itsenäisyyspäivän jälkeen.

Tietenkin se on hyvä uutinen hallituspuolueille, kun hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on hivenen parantunut, sdp:n ja keskustan kannatus erityisesti ovat vahvistuneet. Itse olen aina sanonut, että ei kannata tuijotella yksittäisiä gallupeja, vaan keskittyä siihen työhön, jota hallituksessa tehdään. Meillä on tälle keväälle paljon isoja haasteita ja tehtävää. Oma fokukseni on näissä asioissa, Marin sanoi.