SaPKon maalivahti Oskari Salminen masensi Hermeksen perjantaina täysin joukkueiden kiivaassa ja nopeatempoisessa välienselvittelyssä. Kokkolalaiset yrittivät tasoittaa Mestis-kauden kolmatta kohtaamista noin 46 minuutin ajan 1–0-takaiskun jälkeen, mutta kerta toisen perään pikkumusta päätyi kaikkialle muualle kuin 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)-numeroin voittaneen SaPKon maaliin.

Etenkin toinen ja kolmas erä menivät kauden pisimmässä voittoputkessa olleelle Hermekselle täysin. Savonlinnaan viiden ottelun kuntopuntarin kärkenä saapunut joukkue voitti laukaukset 44–29 aktiivisimpana tulittajanaan kahdeksan kertaa ampunut Heikki Harju. Perjantain pelin jälkeen Hermes-leirissä pystyi sanomaan, että tappio tuli hyvän pelin jälkeen.

– Meillä oli paikkamme, muttei vain mennyt sisään. Paha sanoa, miksei mennyt. Kun emme saaneet ensimmäisestä hyvästä paikasta sisään, ehkä lumipallo rupesi pyörimään ja tuli apina niskaan. Ehkä turhauduimme vähän, viisi kertaa laukonut Miika Tiihonen pyöritteli.

– Olimme pelin päällä, mutta emme ihan päässeet ytimeen. Yritimme viedä liian lähelle ja siirtää. Meidän olisi pitänyt olla röyhkeämpiä, päävalmentaja Janne Tuunanen puolestaan kertasi pelin ratkaisua.

Näinköhän Hermeksen pirteään esitykseen vaikuttivat alla ollut upea liekehdintä sekä ehjä kokoonpano? Tappiosta huolimatta vuosikymmenen väkevästi aloittaneelta Hermekseltä sivussa Itä-Suomen viikonlopun avauspelistä oli vain Reko Tornberg.

– Ehkä hyvä peli on vähän kaikkien sekoitus. Se on hyvä, kun saamme vyörytettyä neljällä kentällä, kaikki pystyvät pelaamaan ja tekemään tulosta, pää pystyssä kommentteja kertonut Tiihonen näki.

Hermes oli tehnyt neljän ottelun voittoputkensa aikana 18 täysosumaa. Kun maalintekotaito on olemassa ja pelaaminen oli Savonlinnassakin moitteetonta viimeistelyä lukuunottamatta, voi joukkue suunnata lauantaina Joensuuhun hyvin mielin.

Kakkosketjun vasemmassa laidassa hyökännyt Tiihonen on lupaavassa kunnossa. Lyhyen Mestis-uransa ennätyspisteitä nyt saldolla 11+8=19 sivuava Tiihonen nakutti menneellä sesongilla pisteet 10+9=19.

– Nyt on lähtenyt kulkemaan hyvin. Maalintekijä pyrin olemaan, mutta ehkä minulle on tullut kokonaisvaltaista pelaamista paljon. Se on auttanut molempiin, eli syöttöihin ja maaleihin.

Tiihonen on tehnyt nyt kuudessa edellisessä pelissä neljä maalia. Hermeksen ja pelaajan panokset kulkevat käsi kädessä.

– Kyllä. Kun joukkue pelaa hyvin ja itse tekee oikeita asioita joukkueelle, se näkyy tehoissa.