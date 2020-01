Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tuoreesta gallupista hallitus saanee hiukan työrauhaa

Ylen kannatusmittauksen mukaan SDP:n ja keskustan kannatuspudotus näyttää kääntyneen toiseen suuntaan. Politiikan tuulisten kuukausien jälkeen gallup-tulos on kiinnostava ja hallituspuolueille epäilemättä ainakin jonkinlainen helpotus.

Keskustan tilanne alkoi näyttää katastrofaaliselta, vaikka puoluejohtajan syksyisen vaihdoksen uskottiin puhaltavan uutta ja raikasta henkeä puolueeseen. Pääministerin vaihtamiseen liittyvässä kuviossa keskustan uusi johtaja Katri Kulmuni joutui äärimmäiseen tiukkaan paikkaan ja se näkyi myös päälle päin.

Keskustan noin 12 prosentin kannatus on luonnollisesti edelleen huono eikä taatusti tyydytä myöskään maakunnassa. Siihen nähden keskustelu asian ympärillä on jopa yllättävän hiljaista täällä Keski-Pohjanmaalla, mutta ehkä taustalla kuhisee.

Näyttää aika selvältä, että kesän puoluekokouksesta tullee erilainen kuin vielä syksyllä moni ajatteli. Annika Saarikon lausunnot ovat antaneet syytä olettaa, että keskustalainen suosikki nähdään pian myös tositoimissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Demarienkin puoluekokous on vuorossa kesäkuussa, viikko keskustan kokouksen jälkeen. Sanna Marin on saanut lentävän lähdön ja erittäin positiivista huomiota pääministerin uralle Antti Rinteen vähemmän onnistuneen kauden jälkeen. SDP:n kannatus on nyt lähes 15 prosenttia ja Marin kulkee itsevarmasti kohti puoluejohtajuutta.

Hallituspuolueista vihreät on keskustan kanssa tasalukemissa. Vihreiden kannatus on nyt heikointa puoleentoista vuoteen. Al-Holin ympärillä käyty keskustelu kilpistyi ulkoministeri Pekka Haavistoon ja vaikean asian eri puolet heijastuvat puolueen kannatukseen.

Oppositio kuitenkin edelleen porskuttaa, kun kokoomuksen suosio lähentelee 20 prosenttia ja perussuomalaiset juhlii edelleen suurimpana.

Hallituspuolueita tarkkaillaan luonnollisesti sillä silmällä, mitä hallitus saa aikaan. Työllisyys, työvoimapula ja monet talousasiat odottavat konkreettisia ratkaisuja. Ns. päivystysasetuksen uusi luonnos on yksi asia, josta voidaan esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla ja Soiten alueella olla aidosti tyytyväisiä.