Konserttiarvostelu: Kokkolan 400-vuotisjuhlat sekä Beethovenin 250-juhlavuosi hulppeasti käyntiin – Kamariorkesteri soi maestro Oramon johdolla todellisen herkkukattauksen suosikkisävellyksiä loppuunmyydylle salilliselle

KONSERTTI: Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri 10.1. Snellman-sali. Joht. Sakari Oramo, sol. Leonardo Chiodo, sello. Mendelssohn, Schumann, Beethoven

Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri polkaisi kauden avauskonsertillaan näyttävästi käyntiin Kokkolan 400-vuotisjuhlat sekä Beethovenin 250-juhlavuoden. Huolellisesti valittu ohjelma tarjosi maestro Oramon johdolla todellisen herkkukattauksen suosikkisävellyksiä loppuunmyydylle salilliselle.

Aloitusnumerona kuultu Felix Mendelssohnin Hebridit – alkusoitto esitettiin Oramon muotoilemana lempeästi ja hallitusti. Alun tempossa ja katseessa merelle oli rauhaa ja etäistä kaipuuta. Monet puhallinsoolot klarinettien johdolla sekä jousien samettinen soundi oli mainiona esimerkkinä tunnelman ja otteen herkkyydestä. Tarvittaessa musiikillinen kudos ja aallokko vyöryi niin hitaina maininkeina kuin myös nopeina ja äkäisinä pyörteinä.

Reilu kaksikymppinen solisti Leonardo Chiodo on kokenut kilpailumenestyjä. Käytössään hänellä on Testoren upea arvosello. Tunnevoimainen ja ilmaisultaan sisäänpäin kääntynyt Robert Schumannin Sellokonsertto a-molli soi nuoren taitelijan tulkitsemana kypsästi ja keskittyneesti vailla keinotekoista ulkoisen loiston hakemista. Sellon sointi ja sonoriteetti kaikissa rekistereissä oli ihanan pyöreä, syvä ja täyteläinen. Sakari Oramo oli oiva tuki ja joustava kumppani nuorelle virtuoosille. Solistin ja orkesterin toimiva dialogi loi kiinteyttä temaattiseen jatkumoon. Toisen Langsam-osan herkistä tunnelmista siirryttiin tyylikkäästi finaalin elämäniloon ja vikkeliin kuvioihin. Leonardo Chiodo on epäilemättä yksi maamme kiinnostavimmista sellistilahjakkuuksista. Ylimääräisenä numerona kuultiin rullaava Gigue Bachin soolosellosarjasta nro 4.

Päätösnumero, Ludwig van Beethovenin Sinfonia nr. 7 A-duuri oli aikamoinen vastakohta Hebridien ja Schumannin konserton tunnelmoinnille. Sinfonian nimeäminen rytmin tai tanssin apoteoosiksi ei ole tuulesta temmattu. On käsittämätöntä, miten säveltäjä takoo ja takoo samoja usein yksinkertaisiakin rytmisiä aiheita jatkuvasti erilaisin harmonisin, dynaamisin ja kontrapunktisin keinoin maustaen. Kamariorkesterin esitys sinfoniasta ei ollut kovin lempeä eikä aina leikkisäkään. Sakari Oramon innoittamana rymisteltiin aivan tosimielessä monin paikoin hyvinkin hurjasti ja kiihkeästi. Vaikka rapatessa joskus osumatarkkuus roiskuikin, ei se tunnelmaa oikeastaan haitannut. Kaiken rymistelyn, suurten rakennettujen nousujen, tempojen ja myös herkkien taitteiden suitset olivat täysin kapellimestarin turvallisissa hyppysissä.

Erityisesti Beethoven-syklin sinfoniassa jousisto olisi voinut olla kokoonpanoltaan reilusti suurempi. Moni herkullinen äänen- ja linjankuljetus isolla vaihteella ajaessa jäi puhaltajien ja timpanin varjoon. Samoin Snellman-salin akustiikkakin alkoi jo olla aika kovilla hurjimmissa huipennuksissa. Toisen osan Allegretossa hengähdettiin herkkien sointikudosten ja valoisan vastateeman parissa. Scherzon Preston tiukkaa ja tarkkaa tikutusta kontrastoivat ja värittivät osan laulavien triojaksojen puupuhaltimien nousevat ja laskevat sointukiekurat sekä jaksojen välisenä siteenä matalan käyrätorven kahden sävelen kuljettava keinunta. Finaalin suuret maalaistanssiaiset päättivät teoksen hengästyttävään ja hurmioituneeseen loppupyörteeseen.