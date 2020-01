Elokuva-arvostelu: Huhut Catsin flopista pitävät paikkansa – Musikaalin elokuvaversiossa ei ole edes tarinaa, vain erilaisia tilanteita

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Cats. Ohjaus Tom Hooper. Käsikirjoitus Lee Hall ja Tom Hooper Andrew Lloyd Webberin musikaalista ja T.S. Eliotin runoista. Kuvaus Christopher Ross. Pääosissa Francesca Hayward, Judi Dench, Ian McKellen, Laurie Davidson. 109 min. K7. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Bio Rex, Kokkola.

★ ★ ★

Musikaalielokuva on eräs hankalimmista lajeista, mutta onnistuessaan täyttä timanttia. Kaiken täytyy osua kohdalleen: musiikin, laulujen, tanssien, tarinan ja roolivalintojen. Parhaimmillaankin myrskyn keskellä toimivan ohjaajan on musikaalifilmissä hallittava samaan aikaan monituisia palloja ilmassa, eikä huomio saa herpaantua hetkeksikään. Mutta hyvä musikaali on kuin onkin elokuvaa omimmillaan. Filmiä kun on monesti verrattu niin musiikkiin kuin tanssiinkin.

Musikaalit jakavat yleisönsä. Epäonnistuessaan ne niin elokuvissa kuin teattereissa antavat lajityypille huonon nimen. Musikaalinvihaajat – heitäkin ihme kyllä on – saivat joulu- ja uudenvuodenlahjansa Catsissä. Ohjaaja Tom Hooper (Les Miserables, Tanskalainen tyttö) varmaan itkee vieläkin ainokaiselle Oscar-patsaalleen (Kuninkaan puhe), sillä hänen uusi elokuvansa oli naurunaihe maailmalla heti ensimmäisestä trailerista ja on tekemässä valtavat tappiot.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Elokuvasivusto IMDb antaa Catsille 2,8 pistettä 10:sta. Arvostelusivusto Metacritic keskiarvon 32/100. Eniten on moitittu epäluonnollista tapaa, jolla musikaalin näyttelijöistä on tehty kissoja lisäämällä kasvot digivartaloon. Tässä onnistutaan vaihtelevasti, mutta melko outo vaikutelma näitä kissoja seuraa loppuun saakka. Eivätkä turkkien karvat näytä aidoilta tai eläviltä. Myös digitoidut lavasteet ovat monin paikoin ylimitoitettuja, epäsuhtaisia kissoihin nähden. Keinotekoisuus paistaa läpi. Näyttämöllä kissojen ihmismäisyyden tai näyttelijöiden kissamaisuuden hyväksyy satuna ja leikkinä. Mutta lahjomaton elokuva ei anna anteeksi eikä unohda: feikki on feikkiä, vaikka sen paistaisi kissanmargariinissa. (Viittaus Kaarlelan 1960-luvun kissanmargariinitehtaaseen.)

Catsissa on kuitenkin pahempiakin ongelmia kuin digimisut. Elokuvaversiossa ei ole tarinaa, vain erilaisia tilanteita. Musikaali on kankaalla myös enimmiltään niin synkkäsävyinen, että tuntuu lähes kauhufilmiltä.

Silti tämänkin Catsin pelastaa Andrew Lloyd Webberin musiikki. Orkesterisovitukset ovat kauttaaltaan erinomaisia ja vanhat bravuurit onnistuvat: Jennifer Hudson tekee oikeutta suurelle musikaalisävelmälle Memory – ja kyllä sitä biisiä moneen kertaan lypsetäänkin. Laurie Davidsonin Mr. Mistoffelees on maagisen vetoava elokuvassakin.

Mistoffelees ja Ian McKellenin esittämä vanha teatterikissa Gus erityisesti viehättävät numeroissaan, joissa avoimesti näytetään, miten esitys aina vaatii onnistuakseen paitsi tähtien karismaa, myös koko ensemblen yhteen puhaltamista, ja vähän taikuuttakin.

Dame Judi Dench kerää katseet arvokkaana johtajakissana, vaikka näyttääkin risteytykseltä Kaunottaren ja hirviön petoa ja Ozin velhon pelokasta leijonaa. Tanssija Francesca Hayward on ihastuttavan viaton ja oppimishaluinen noviisikissa.

Kerronta kirkastuu aitoon tunnelmallisuuteen ja yhtenäisyyteen lopussa, kun kissavalittu nousee kissojen taivaaseen syntyäkseen uudelleen. Huippukohta saattaa tulla liian myöhään ja huonosti pedattuna, mutta ihanien musikaalisävelien vuoksi keskinkertaisellekin elokuvasovitukselle on valmis antamaan paljon anteeksi.