Elokuva-arvio: Frozen 2 on lumoava pohjoinen satu, jossa on kunnon käsikirjoitus on ihanan mahtipontista musiikkia

Frozen 2. Ohjaus Chris Buck, Jennifer Lee. Äänirooleissa mm. Saara Aalto, Katja Sirkiä, Tero Koponen, Petrus Kähkönen. 104 min. K7. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. Kino Virta, Kalajoki, Kino Kansantaiteenkeskus, Kaustinen. ★ ★ ★ ★ Vuonna 2013 ilmestynyt Frozen – Huurteinen seikkailu oli todellinen yllättäjä vahvojen tyttöhahmojensa ja juonikuvioidensa takia. Useinhan lastenelokuvat ovat kaavamaisia ja niissä on tarpeettoman rajua toimintaa, jonka päälle sitten liisteröidään onnellinen loppu. Ensimmäisen Frozenin jättimenestys asetti jatko-osalle melkoiset odotukset. Frozen 2 lunastaa ne komeasti. Itse pidän kakkososasta enemmän, koska se on sadunomaisempi eikä niin jännittävä. Elokuvan maailma on lumoavan kaunis. Ensimmäinen Frozen päättyi lunta ja jäätä hallitsevan Elsan hyväksyessä voimansa, sisarensa Annan rakkauden sekä roolinsa Arendelin kuningattarena. Se, mistä Elsan voimat olivat peräisin, jäi kuitenkin selvittämättä. Se selviää jatko-osassa. Elokuvan alussa Elsa kuulee salaperäisen kutsun, joka vetää häntä pohjoiseen, lumottuun metsään. Sinne tai sieltä pois ei kukaan ole päässyt sen jälkeen kun Elsan ja Annan isoisä, kuningas, joutui siellä taisteluun luonnonheimon kanssa. Taistelu suututti maan, ilman, veden ja tuulen henget, ja nyt ne uhkaavat Arendelia. Anna tapaa seikkailun myötä luutnantti Matiaksen, joka on ollut metsässä nalkissa kymmeniä vuosia. null Elsa, Anna, hänen poikaystävänsä Kristoff, poro Sven sekä lumiukko Olaf saavat mytologisia sävyjä saavassa seikkailussa tuta luonnonvoimien suuruuden ja ihmisen pienuuden. Elokuva on vaikuttavaa katsottavaa. Myös tunteet ovat suuria, kuten kuuluukin. Elokuva ei ole koululaisille liian pelottava edes lopun jännittävässä kohtauksessa. Ikäraja on kuitenkin perusteltu, koska juonen seuraaminen voi olla pienille lapsille hankalaa. Frozen 2:ssa on nimittäin ihan kunnon käsikirjoitus, joka ei ole ennalta arvattava. Samaa voi sanoa musiikista. Se on elokuvassa suuressa roolissa. Veikkaan silti, että sellaista megahittiä kuin ykkösen Taakse jää ei tästä elokuvasta tule. Tuntemattomaan-kappaleen kekseliäs ja monikerroksinen rytmiikka tekee siitä nimittäin astetta haastavampaa kuunneltavaa. Mutta sitäkin kiinnostavampaa. Muutenkin musiikista tulee täydet pisteet. Suomalaiset ääninäyttelijät, kärkinä Katja Sirkiä ja Saara Aalto ovat taitavia ja laulutulkinnat ovat mielestäni parempia kuin englanninkieliset. Se, miten Elsan halki elokuvan kuulema teema yhdistyy osaksi Saavu jo -kappaletta, on nerokasta. Myös Kristoffin flirttailu kasarihevivaikutteiden kanssa on hauskaa. Mutta ei niin hauskaa, että siitä tulisi vain aikuisten ymmärtämä vitsi. Elokuvan huumori on kauttaaltaan lapsille sopivaa. Frozen 1:n jälkeen nousi keskustelu kulttuurisesta omimisesta. Tällä kertaa Disney käytti saamelaista asiantuntijaryhmää konsulttina ja teki sopimuksen saamelaisten kanssa. Hyvä niin. Saamelaisuusvaikutteet eivät kylläkään pomppaa erityisesti esiin, vaan ne toimivat hyvin osana pohjoista satumaailmaa. Siksi ihmettelenkin, miksi yksi elokuvan hahmoista on muovisen näköinen salamanteri? Miksei voitu käyttää vaikka naalia tai tunturisopulia, kun muut elokuvan hahmot ovat tyypillisiä pohjoisen luonnon eläimiä? Elokuvan teemat ovat suuria: ihmisen ja luonnon suhde, luonnonkansojen kohtelu, vanhempiensa tekojen vaikutus lapsiin. Teemat ovat kuitenkin pinnan alla, eikä elokuvassa saarnata. Sitä voi katsoa myös kertomuksena rakkauden voimasta. Ja siis ei vain romanttisesta rakkaudesta vaan sisarusten, ystävysten sekä vanhempien ja lasten rakkaudesta. Se on koko Frozen-elokuvasarjan ydin.