Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Työvoimapula haittaa yritystoimintaa – Jos työ on raskasta eikä elätä, pitää puuttua juurisyihin

Pohjanmaan TE-keskuksen alueella on tietyllä tavalla positiivinen ongelma: työvoimapula. Pohjanmaan työllisyysaste on Manner-Suomen toiseksi korkein ja se heijastuu luonnollisesti myös työttömyyslukuihin. Työvoimapula on usealla alalla todellisuutta eikä siinä sinällään ole mitään myönteistä. Yritykset eivät pysty laajenemaan, kehittämään tai toimimaan, jos päteviä ammattilaisia ei ole saatavissa.

Moni keskipohjalaisyritys on käynyt hakemassa työvoimaa myös oman alueen ulkopuolelta. Vireillä on rekrymessuja ja monenlaisia keinoja tarvitaan työvoiman ja asukkaiden saamiseksi eri puolille Suomea.

Hallitukselta toivotaan toimia ulkomaisen työvoiman saamiseksi, ettei liiallinen byrokratia estäisi töitten aloittamista tai työntekijöiden palkkaamista kokonaan. Ylipäätään konkreettiset toimet ihmisten liikkuvuuden ja työllistymisen helpottamiseksi olisi selvitettävä.

Onhan erittäin nurinkurista, jos osa maakunnista ja kunnista autioituu väen vähetessä ja muuttaessa pääkaupunkiseudulle, ja samalla työvoimasta on pulaa. Työvoimapula koettelee hyvin erilaisia ammattialoja ja koulutustasoja. Joka tapauksessa on selvää, että oppilaitosten ja yritysten pitää pystyä yhteistyöhön joustavasti kaikkia tahoja hyödyttäen.

Ravintola-ala on yksi esimerkki hankalasta tilanteesta, sillä ei pyritä opiskelemaan entiseen malliin. Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa kertoo maanantain Keskipohjanmaassa, että ala kiinnostaa nuoria, mutta ikäluokkien pienentyessä hakijamäärät putoavat. Samalla työvoiman tarve vain lisääntyy kaupungistumisen ja matkailun kasvun vuoksi.

Keskipohjanmaan levikkialueella tilanne vaihtelee. Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa Kpedussa ravintola-alan hakijoiden määrä on puolittunut, mutta aikuisopiskelijoiden määrä vaihtelee.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedussa ala kiinnostaa muutaman laihan vuoden jälkeen myös nuoria.

Työvoimapulan taustatekijöitä on aina selvitettävä. Jos työ on raskasta tai työehdot ovat huonot, pitää puuttua juurisyihin. Hyviä työntekijöitä ei saa, jos tarjolla on osapäivätyötä, jolla ei pysty elättämään itseään tai perhettään. Myös työnantajat ovat vaativia: ammattitöihin tarvitaan motivoituneita ja osaavia ihmisiä.