Seppo Luokkala ihastelee kolumnissaan Kaisa Mäkäräisen sunnuntaista suoritusta ja uskoo joensuulaisen nousevan maailmancupin historian ykköseksi podium-sijoitusten määrässä.

Siinähän ne talvisen synkät viikonloput menevät monelta penkkiurheilijalta sohvalla katsellessa, miten Johaug, Kläbo, Riiber, Böt, Eckhoff, Röiseland sun muut reippaat norjalaisurheilijat voittavat maailmancupin suksilajeissa.

Välillä onnistuu toki joku muukin. Silloin puhutaan ehkä ruotsalaisesta sprinttihiihtäjästä, saksalaisesta yhdistetyn miehestä tai italialaisesta (ranskalaisesta) ampumahiihtäjästä. Mäki on oma lukunsa. Sen voittaa useammin joku muu kuin norjalainen. Vaikka löytyyhän siihenkin taas eräs Lindvik.

Sunnuntai 12. tammikuuta toi piristysruiskeen, jota tosiaankin kaivattiin. Kaisa Mäkäräinen teki Oberhofin yhteislähdössä tempun, joka loksautti aika monen montun auki.

Sinänsä Mäkäräisen voittoa maailmancupissa ei tulisi pitää koskaan yllätyksenä. Puhutaanhan kaikkien aikojen toiseksi useimmin kärkikolmikkoon sijoittuneesta urheilijasta. Tapa, jolla kauden 2019–20 ensimmäinen voitto, ja podiumsija ylipäänsä tuli, oli häkellyttävä.

Oberhofissa tuuli melkein kuin keväisessä Hanti-Mansijskissa pahimmillaan. Punainen vilkkui tv-grafiikassa, kun paukut napsahtivat tauluilla ties mihin. Vaan mitä teki Kaisa? Ampui 19 osumaa ja vain yhden hudin. Uskomaton suoritus urheilijalta, jolla ammunta on aina ollut se heikompi kohta ampumahiihdon kahdesta osasta.

Kaisa Mäkäräinen on kertonut kärsivänsä tähtäämistä haittaavasta hajataitosta. Oberhofissa olivat hajataitot hallinnassa ja osumia tuli solkenaan. Varsinkin viimeisen ampumapaikan suoritus oli yksi kovimpia Mäkäräisen uralla. Vaikka tuuli pitkitti suoritusta, ei se saanut joensuulaista pois totaltaan.

Mäkäräisestä puheenollen muistuu aina mieleen jo kauas menneisyyteen jäänyt rupeama Sotshin olympialaisissa. Siellä Kaisa ei onnistunut toivomallaan tavalla. Saaliiksi tuli kuitenkin uran paras olympiasijoitus, kun hän oli kuudes yhteislähdössä.

Sotshissa olivat valmennus, kilpakumppanit ja media varmoja siitä, että kokenut suomalaistähti hyppää penkalta sivuun 31-vuotiaana ja keskittyy "normaaliin" työ- ja perhe-elämään.

Onneksi niin ei käynyt. Näin saadaan vielä kuusi talvea myöhemmin ihastella särmikkään suomalaisen suorituksia maailmancupissa. Kun talven voittotili on auki, voi ykkösiä tulla lisääkin.

Jo lauantaina hiihdetty ja ammuttu viesti näytti, että Mäkäräinen on iskussa. Virehuipun ajoitus ei ole hullumpi, sillä tammikuuhan on täynnä klassisia kisoja. Seuraavaksi mennään Ruhpoldingissa ja kahden viikon kuluttua Pokljukassa, mistä Mäkäräisen tilillä on peräti neljä ykköstilaa menneiltä vuosilta.

Magdalena Forsbergin podium-ennätys (87 kertaa) on enää kahden päässä Mäkäräisen saldosta. Menneen viikonlopun perusteella voi todeta, että vapise ruotsalainen. Kaisa kaasuttaa ohi.