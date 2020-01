Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ikävä yllätys oli vastassa sunnuntaina Halkokarin lähirinteellä eli Roskarukalla, kun Jesse Haapala perheineen ja ystäväperheen kanssa suuntasi laskemaan mäkeä.

– Peilikirkas mäki houkutti pyllymäkeen. Pian huomasimme rinteestä rikotun lasipullon sirpaleita. Onneksi lapset eivät mäkeä laskiessaan osuneet niihin.

Haapala on helpottunut, että mäkiretki ei aiheuttanut pahempaa vahinkoa.

– Nahkakenkään tuli reikä ja housut menivät rikki. Mutta olisi voinut käydä pahasti, jos joku lapsista olisi osunut lasinsirpaleisiin tullessaan mäkeä alas vatsallaan.

Aikuiset yrittivät parhaansa mukaan poistaa lasinsirpaleet mäestä potkimalla niitä irti jäästä.

– Ne olivat tiukasti kiinni ja nastakengillä potkimallakin oli vaikea saada niitä irti. Lisäksi lasinsirpaleet olivat kirkkaita, joten niitä ei helposti jäästä erottanut.

Haapala sanoo, että vaikutti siltä, että lasipullo oli heitetty mäen juurelta rinteeseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Pullon palaset olivat levinneet isolle alueelle.

Haapala halusi varoittaa myös muita mahdollisesti alueella liikkuvia ja kirjoitti asiasta Facebookissa Kokkola Puskaradio -sivustolla.

– Keräsimme lasinsirpaleita niin paljon kuin löysimme hämärässä, mutta varmasti sinne jäi vielä paljon.

Kokkolan kaupungin kaupunkiympäristön kunnossapito kävi maanantaina valoisan aikana tarkistamassa tilanteen.

– Kolme ihmistä kävi siistimässä paikan ja he poistivat kaikki lasinsirpaleet, jotka löysivät. Hirvittää, mitä pahimmassa tapauksessa olisi voinut sattua, sanoo Kokkolan kaupungin liikuntapaikkojen kunnossapidon työnjohtajaJorma Ruotanen.

Hän sanoo, että ilkivalta lähiliikuntapaikoilla ja muilla ulkoilupaikoilla on valitettavasti arkipäivää.

– Töhrimistä, rikkomista ja sotkemista tapahtuu. Välillä sitä on enemmän ja huomaa, että joku porukkaa on liikkeellä. Välillä se taas rauhoittuu. Nyt tuntuu, että ilkivalta on lisääntymään päin.

Ruotanen sanoo, että kameravalvontaa on suunniteltu tiettyihin paikkoihin, esimerkiksi Kipparihalliin, jossa ilmenee myös jonkin verran ilkivaltaa.

– Kameravalvonnallakaan ei saa kaikkea estettyä. Ehkä asiasta pitäisi tiedottaa enemmän ja puhua esimerkiksi kouluissa, Ruotanen pohtii.