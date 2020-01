Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Australiasta vieras Haapajärvelle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Haapajärven rotaryklubille saapui tiistaina kaukainen vieras, joka tulee viipymään paikkakunnalla vuoden ajan. Kysymyksessä on koululainen Helen Chanbers, jonka kotiseutu on maapallon toisella puolen, Australiassa saakka.

Sikäläinen rotaryklubi kääntyi viime vuoden syksyllä haapajärvisten rotarien puoleen tiedustellen, voisiko australialainen koulutyttö tulla vuodeksi Haapajärvelle.

Helen Chanbers tulee asumaan Haapajärvellä rotarien perheissä, aluksi rehtori Veikko Granlundin perheessä. Päivittäin hän seuraa opetusta Haapajärven yhteiskoulussa. Suomen kieltä taitamattomalle opetuksen seuraaminen on alkuvaiheessa vaikeaa, mutta tuskinpa tyttö olisi toiselta puolen maapalloa Haapajärvelle lähtenyt, jos hän pitäisi tätä voittamattomana vaikeutena.

Tyttö on ilmoittanut toivomuksen, että voisi nähdä elävän suden luonnossa. Hän on perehtynyt Suomeen liittyviin asioihin, joten pohjatietoutta on ja lisätietoa karttuu joka päivä.