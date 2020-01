Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Tv-ohjelmista keskustelu Kokkolassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kristillisen radio- ja tv-liiton toimesta on parhaillaan käynnissä Suomen Yleisradion ohjelmien tarkkailu sekä televisiossa että puheradion puolella. Otos käsittää kaikki ohjelmat 10.1.-10.2. välillä, ja saatu aineisto tullaan käsittelemään tietokoneen avulla.

Kristilliseen radio- ja tv-liittoon kuuluu tällä hetkellä toistakymmentätuhatta kansalaista sekä yli 50.000 järjestöjäsentä. Liitto on tyytymätön nykyisiin ohjelmiin pitäen niitä suurelta osin moraalittomina ja epäkristillisinä ja haluten toimia tilanteen parantamiseksi. TV:lle on tarjottu muutamia filmejä epäsopivina pidettyjen tilalle, mutta ne on ainakin toistaiseksi torjuttu.

Tänä iltana nähdään Kokkolan seurakuntatalolla eräs näistä televisiolle tarjotuista filmeistä tilaisuudessa, joka on k.o. liiton järjestämä. Tilaisuudessa puhuvat toiminnanjohtaja Heikki Ranssi, lääninrovasti Sillanpää, pastorit Yrjö Norppa ja Taisto Törni.

Liitolla on osastot Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Haapajärvellä.