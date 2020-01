Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Hakalan sukutarinan Happy End

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lakeuden kutsu (Rex 1) tuo Hakalan Erkin kotiin Ameriikan maalta. Televisiossa kannuksensa hankkineen ohjaaja Ilkka Vanteen mutkaton elokuva viihdyttää jo viime kesän helteiden taltiointina. Kirjailija Antti Tuuri vastaa myös käsikirjoituksesta, joten pohjalainen tokaisutyyli pääsee oikeuksiinsa.

Suurin nautinto on kuitenkin Lakeuden kutsun näyttelijätyö. Pieniä rooleja myöten asialla on miljoonaluokan tiimi Suomen parhaita. Ilman Väänästä, Rantasilaa, Nikkaria ja Vierikkoa jäisikin kaipaamaan sitä pihviä pohjalaispurilaisen välistä.

Tarinafilmille tarpeellinen väkevä juoni puuttuu. Asioita käsitellään tv-sarjamaisesti hypähdellen. Silti kertomuksena Lakeuden kutsu jää yhtä tasaisen littanaksi kuin avattu maisema.

Antti Tuurin sukutarinan keskushenkilö palaa Kauhavalle, perheen, lapsuusmuistojen ja Floridasta maitojunalla jo aiemmin lähteneen Kaisu-vaimon luo. Autokaupalla vaurastunut Erkki pistää bisneksen pystyyn Jalasjärvellä. Metallipaja ostetaan hämäräkauppoihin kouliutuneilta Partasen veljeksiltä, mutta Hakalakin on Lännellä oppinut muutaman metkun.

Raskainta on kohtaaminen ja sovinnon teko suvun kanssa. Äiti ja veljet ovat odottaneet ja toivoneet, pelänneet ja kadehtineet. Kaisunkaan loukatut tunteet eivät ole talolla ja tavaralla lepytettävissä. Ja mitä Erkki ajattelee lapsesta, jonka Kaisulle on tehnyt joku lapualainen?

Kari Väänäsen hillitty ilmaisu ei ole pelkkää pohjalaisuuden korostusta. Monet näyttelijät manerisoituvat vanhetessaan. Väänäselle on onneksi käynyt päinvastoin. Nuoruuden roolien uho on jäänyt tarpeettomana pois ja Erkki Hakala vakuuttaa kaikissa käänteissään voimankäyttöä. Mari Rantasila on vahva itsellisenä Kaisuna, vaikka hänelle samoin kuin koristerooliin joutuneelle Martti Suosalolle, jää kovin vähän näyteltävää.

Esko Nikkari on pääosanesittäjien vahva tuki. Hänelle on suotu herkullisin sanottava, rehvakkaimmat huulet ja pysäyttävimmät pelot. Lakeuden kutsun pieniä suuria hetkiä on, kun Nikkari puskee kuolemaa pakoon sillankorvaan, iso mies tuulta vasten, valkoinen paita lepattaen.

Myös Vesa Vierikko pääsee Partasena näyttämään, mihin hänen maineensa perustuu. Tuurin ja Vanteen elokuvassa on monta kohtausta, jotka vaativat taitavaa, älykästä puhenäyttelemisen osaamista. Neuvottelut Matti Onnismaan pankinjohtajan kanssa ja kärhämöinti tallelokeron avaimesta teollisuushallissa ovat Vierikon moni-ilmeisiä bravuureita. Vahvoissa tuokiokuvissa näyttäytyvät Vappu Jurkka sekä Eeva-Maija Haukinen.