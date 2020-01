Nobody Famous: YTY-Teatteri lähtee Irlantiin esittämään englanninkielistä näytelmää, jonka ensi-iltaan Ylivieskassa on vapaa pääsy

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

YTY-Teatteri tarjoaa yleisölle vapaan pääsyn teatteriesitykseen, jolla ryhmä lähtee esiintymään helmi–maaliskuun vaihteessa lopussa Irlantiin. Nobody Famous on englannin kielellä esitettävä noin 45 minuutin mittainen komedia.

YTY on mukana Rieska-Leader ry:n ja Ylivieskan kansalaisopiston Spot on! -hankkeessa, joka toi kaksi irlantilaista harrastajateatteriryhmää marraskuussa vierailemaan Ylivieskaan harrastajateatterikatselmukseen. Nyt on YTY-Teatterin vuoro tehdä vastavierailu Claraan ja Mullingariin Irlannissa.

Alun perin YTY-Teatterin tarkoituksena oli esittää Irlannissa suomalainen näytelmä, joka on käännetty englanniksi. Sopivaa ei kuitenkaan löytynyt, joten aikataulusyistä valittiin yhdysvaltalaisen D.M. Larsonin kirjoittama teksti. Larson tunnetaan erityisesti lapsille ja nuorille kirjoitetuista näytelmistä.

– Näytelmän kieli ei ole vaikeaa. Repliikit eivät ole älyttömän pitkiä ja kieli on pidetty suhteellisen helppona, näytelmän ohjaaja Matti Juntunen sanoo.

Hän uskoo yleisön tunnistavan näytelmän nopean sitcom-tyylin (tilannekomedia), joka tulee amerikkalaisista televisiosarjoista. Näytelmän harjoitukset alkoivat viime vuoden puolivälissä ja ovat nyt hyvässä vauhdissa.

– Englannin kieli on sujunut hyvin näyttelijöiltä. Kyseessä on heille uusi haaste, vaikka improvisaatioita on tehty myös englanniksi, kertoo Juntunen.

Nobody Famousin pääosassa on näyttelijä Brenda, jota esittää Rita Kovács. Muissa osissa ovat Emma Heikkilä, Piia Mikkola, Johanna Bister, Virve Sorvoja ja Leena Pinola.

Näytelmässä Brenda päätyy ystävänsä Heatherin kanssa ennustajan vastaanotolle. Mystinen Madame Mooch ennustaa Brendalle kuuluisuutta ja skeptinen Brenda tarttuu tilaisuuteen. Pian alkaa tapahtua kummallisia ja Brenda saa huomata, että kuuluisuudella on hintansa.

YTY-Teatterin esitykset Elämystalo Artterissa ovat 7. ja 8.2. Paikan esitykseen voi varata halutessaan.

Nobody Famous ei ole YTY:n historiassa aivan ensimmäinen englanninkielinen näytelmä. Vuonna 1985 YTY-Teatteri esitti Black Spot -näytelmän, jonka Tarja Kylmä käänsi Tuulikki Kejosen ja työryhmän alkuperäisestä käsikirjoituksesta.

YTY-Teatterin toinen ensi-ilta on Mestaritontun seikkailut, josta on kymmenen esitystä toukokuussa 2020. Työryhmässä on yhteensä 12 näyttelijää, joiden iät ovat noin 10-vuotiaasta 50-vuotiaisiin saakka. Varsinaista lasten tai nuorten ryhmää ei kansalaisopistossa tänä vuonna ole.

Mestaritonttu on koko perheen seikkailunäytelmä, jossa tontut, usvaolennot, merenneidot ja muut Satumaan olennot kietoutuvat jännittävään seikkailuun. Näytelmä perustuu Aili Somersalon tarinaan, ja näytelmän ohjaa Sanna Finnilä. Kyseessä on kokopitkä näytelmä väliajalla.