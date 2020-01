Musiikkipolku viehättää lapsia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Kokkolan Mäntykankaan ala-asteella on torstaina harvinaisen pienen näköistä väkeä. Päiväkodin esikoululaiset ovat tulleet vakiintuneelle kuukausiretkelleen, joka ei ole mikä tahansa piipahdus. Taloksi asetutaan koko aamupäivän ajaksi ja oleskelu on täyttä toimintaa alusta loppuun.

- Tämä on eräänlainen musiikkipolku, josta idean heitti ensimmäisenä ilmoille koulutoimenjohtaja Risto Aalto. Itse olimme miettineet jo monta vuotta, miten toisimme musiikkia tutuksi jo esikoululaisille, tuleville oppilaille, kertoo taustoista luokanopettaja Lea Ridanpää.

Musiikkipolku on kerran kuussa pidettäväpuolen päivän mittainen visiitti, jonka aikana esikoululaiset yhdessä ekaluokkalaisten kanssa tutustuvat soittimiin ja musiikkiin erilaisissa pajoissa. Kussakin pajassa ollaan aikansa, kunnes siirrytään seuraavaan. Pajoja on useita erilaisia alkaen rytmisoittimista kosketinsoittimiin, musiikkileikeistä musiikkiliikuntaan. Välillä ruokaillaan koululla muiden oppilaiden joukossa.

- Lähdimme liikkeelle sillä ajatuksella, että jos lapset eivät pidä ideasta, se voidaan peruuttaa, mutta mikään ei viittaa siihen, että lapset eivät pitäisi tällaisesta päivästä, kertovat päiväkotilaisten mukana tulleet ohjaajat Soile Saranpää ja Anne Turunen.

Musiikin valikoituminen esikoululaisten oppiaineeksi on luonnollinen valinta, onhan Mäntykankaan ala-aste musiikkipainotteinen. Koulusta löytyvät myös kaupungin ainoat musiikkiluokat. Uutta on se, että esikoululaiset osallistuvat pajoihin yhdessä ekaluokkalaisten kanssa. Ryhmät on koottu tason perusteella ja niin no tarkoitus edetä jatkossakin.

- Luokattomuus ideana on levinnyt moneen paikkaan, ja sille on selvät perusteet. Tasoryhmillä pyritään siihen, että keneltäkään ei pyyhi yli eikä toisaalta tapahdu turhautumista. Sama luokattomuus on ollut käytäntönä esimerkiksi musiikin teoriassa ja pitkään, huomauttaa Ridanpää.

Opettajalta eskarilaisten kanssa touhuaminen vaatii tietysti enemmän, kuin pelkän oman luokan vetäminen. Toisaalta näin tasoitetaan tietä tulevaisuuteen.

- Esikoululaiset oppivat koulun maailmaan ja kynnys lähteä kouluun madaltuu. Usein lapset jännittävät edellisen kesän koulun alkua, mutta väittäisin, että näille lapsille tämä koulu on aika tuttu jo ensi syksyyn mennessä, uskoo Ridanpää.

Hän näkee esikoululaisten tulossa mukaan koulupäivään myös myönteisiä puolia.

- Opetus tulee monipuolisemmaksi, kun kaikki tuovat omaa osaamistaan ja ideoitaan.