Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Veijo Meriläiselle elämänoppia Etelänavalta

PIETARSAARI

Uuvuttavaa hiihtämistä painava reki kannoilla valkoisessa, hyytävän kylmässä maisemassa. Yksinkertaista elämää parin hengen teltassa, veden sulattamista lumesta oikuttelevalla keittimellä, kokovartalokylpyjä lumessa, paleltumia poskissa, hiertymiä…

Kaikkea tätä sisältyi Veijo Meriläisen pitkään hiihtomatkaan Etelänavalle. Matka kesti 61 vuorokautta ja kilometrejä kertyi 1200. Jokseenkin yhtä paljon saisi hiihtää, jos matkaisi suksilla kautta Suomen etelästä pohjoiseen.

Palattuaan kotiin partaisena ja kymmenen kiloa laihtuneena Veijo Meriläinen ei käytä suuria sanoja kokemuksistaan ja tunteistaan. Kaikesta kuitenkin näkyy, että hän no tyytyväinen urakkaansa.

- Ehkä matka ei tuonut valtavia uusia oivalluksia, mutta olen varma siitä, että se jatkossa vaikuttaa kokonaisvaltaisesti elämääni, hän sanoo.

Olo on hyvä, kun on selviytynyt itselleen asettamastaan haasteesta, pärjännyt hyvin ja pysynyt hengissä äärimmäisen ankarissa oloissa. Olo on hyvä myös siksi, että no todella toteuttanut suuren haaveensa.

- Jos vain miettii ja antaa ajan kulua, haave jää helposti vain haaveeksi. Pitäisi toimia silloin, kun se vielä on mahdollista, Meriläinen sanoo.

Mikä saa 51-vuotiaan yrittäjän lähtemään kovaan rääkkiin kauas ihmisten ilmoilta ja jättämään kaiken muun parin kuukauden ajaksi?

- Miksi yleensä tehdään jotakin? Mikä lopulta on tärkeää? Meriläinen kyselee.

- Kokemus oli varmasti hintansa arvoinen, hän vakuuttaa. Eikä matka ollut ihan halpakaan, kymmeniä etelänmatkoja olisi sen hinnalla saanut.

Työpöydällä kiiltelee nyt työkaverien lahjoittama kookas pokaali, jonka jalustaan on kaiverrettu: ”Hyvin hiihdetty Veijo”.

Veijo Meriläinen hiihti kahdeksan muun huippukuntoisen retkikuntalaisen kanssa vähintään kahdeksan tuntia päivittäin. Päivä alkoi yleensä puoli seitsemältä, jolloin oli ryhdyttävä veden lämmitykseen. Veteen sekoitettiin kuivamuonaa päivän vankinta ateriaa varten ja samalla termokset täytettiin kuumalla vedellä. Kun teltat ja tavarat oli saatu kootuksi, lähdettiin matkaan yhdeksän aikoihin. Hiihtäminen jaksottui tunnin, kahden tai kolmen tunnin jaksoihin, joiden välillä pidettiin korkeintaan vartin taukoja.

- Tarkka rutiini ja aikataulu ovat tällaisella matkalla välttämättömät. Muuten aina löytyisi syitä luistaa ja lykätä.

Illalla kuuden jälkeen päivä oli yleensä täynnä. Silloin ryhdyttiin pareittain pystyttämään telttoja, kopistelemaan jäätä vaatteista ja lämmittämään vettä.