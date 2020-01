Jatkuuko Joaquin Phoenixin voittoputki? – Joker kahmi eniten Oscar-ehdokkuuksia, Netflix-tuotannoille yhteensä 24 ehdokkuutta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Oscar ehdokkuudet julkistettiin Hollywoodissa maanantaina iltapäivällä Suomen aikaa. Palkinnot jakaa ja ehdokkuuksista äänestää Yhdysvaltain elokuva-akatemia.

Eniten Oscar-ehdokkuuksia kahmi Joker, joka oli viime vuonna Suomen katsotuin elokuva. Yhteensä 11 ehdokkuutta saaneen Batman-sarjakuvien pahiksen syntytarinasta kertovan elokuvan on ohjannut Todd Phillips.

Jokerin näyttelijä Joaquin Phoenix sai odotetusti parhaan miespääosan Oscar-ehdokkuuden. Phoenix on voittanut tänä vuonna jo parhaan miespääosan palkinnon Golden Globe- ja Critics Choice Awards -palkintogaaloissa.

Oscar-ehdokkaiden listalta löytyvät samat elokuvat, jotka ovat kisanneet myös alkuvuoden pienemmistä elokuvapalkinnoista. Toiseksi eniten, eli kymmenen ehdokkuutta, saivat Quentin Tarantinon Once upon a Time in Hollywood ja Sam Mendesin Taistelulähetit – 1917 sekä Martin Scorsesen The Irishman.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suoratoistopalvelu Netflixin tuottamat elokuvat saivat yhteensä 24 ehdokkuutta. Netflixistä löytyvät The Irishman ja avioerodraama Marriage Story ovat ehdolla parhaan elokuvan pystin saajiksi.

Netflix kisaa perinteisten elokuvastudioiden kanssa, ja parhaan elokuvan palkinto olisi suoratoistojätille ensimmäinen. Viime vuonna Netflixin Roma voitti parhaan kuvauksen, ohjauksen ja vieraskielisen elokuvan Oscar-palkinnot ja oli ehdolla myös parhaaksi elokuvaksi.

Kaikki parhaan ohjauksen ehdokkaat ovat miehiä, vaikka tarjolla olisi ollut myös Pikku Naisia -elokuvan ohjannut Greta Gerwig. Hän sai kuitenkin ehdokkuuden parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta. Yhteensä tänä vuonna Oscar-ehdokkaiden joukossa on 62 naista, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Tänä vuonna parhaan miessivuosan palkinnosta kisaa esimerkiksi Once Upon a Time in Hollywoodin Brad Pitt, joka on ollut ehdolla jo kolmesti mutta ei ole koskaan voittanut Oscaria. Hän voitti roolistaan Golden Globen aiemmin tässä kuussa.

Ehdokaslistalta puuttui yllättäviä nimiä The Irishmanin Robert De Nirosta Dolemite is My Namen Eddie Murphyyn, jotka ovat olleet ehdolla aiemmissa palkintogaaloissa. Isoin yllätys oli se, että Suomessakin jättimenestykseksi noussut Frozen 2 ei päässyt kisaamaan parhaan animaatioelokuvan palkinnosta.

Elokuva-alan arvostetuimmat palkinnot jaetaan 10. helmikuuta. Oscar-gaalaa voi seurata suorana Yle Teemalla sekä Yle Areenassa aamuyöllä kello 01.30 alkaen.